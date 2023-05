Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Νέα Καληδονία- Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στον Ειρηνικό Ωκεανό, νοτιοανατολικά της Νέας Καληδονίας.

Ο ισχυρός σεισμός οδήγησε τις αρχές σε έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι.

Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα του αμερικανικού γεωλογικού ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 37 χιλ. σε απόσταση 333,8 χιλ. από τις ακτές της Νέας Καληδονίας.

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο σεισμικών θαλάσσιων κυμάτων, που είναι «πιθανό» να φθάσουν σε ακτίνα ως και 1.000 χιλιόμετρα περιμετρικά του επίκεντρου του σεισμού.

«Με βάση τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανό ν πλήξουν ακτές σε απόσταση ως και 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο», τόνισε το PTWC σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο ενώ κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να είναι σε επαγρύπνηση.

There has been a magnitude 7.7 earthquake southeast of Loyalty Islands, New Caledonia. There have also been aftershocks. Tsunami waves reaching 0.3 to 1 metre are possible for some coastal areas of Vanuatu, New Caledonia, Fiji, Kiribati and New Zealand. (1/2) pic.twitter.com/wEZEcCHb5k

Σύμφωνα με το PTWC υπάρχει κίνδυνος για τη Νέα Καληδονία, τα νησιά Φίτζι και το Βανουάτου. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας ανέφερε πως απειλείται η νήσος Λόρδος Χάου· στη Νέα Ζηλανδία ενώ οι αρχές ενημέρωσαν πως ακόμα κάνουν αποτίμηση του κινδύνου.

The Pacific Tsunami Warning Center said waves up to 3m above tides were possible for #Vanuatu. Residents are advised to take precautions, including evacuation from coastal areas to higher ground.



Smaller waves are possible for #Fiji, #NewCaledonia, #Kiribati and NZ



More to come