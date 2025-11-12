Σέιν Κόπλαν, ο πρώτος δισεκατομμυριούχος της Gen Ζ

Ο 27χρονος Σέιν Κόπλαν έχει κάνει την περιουσία του μέσω της Polymarket, μιας πλατφόρμας που ιδρύθηκε το 2020 και επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν για πραγματικά γεγονότα.

Τα στοιχήματα καλύπτουν τα πάντα, από τις εκλογές στη Βραζιλία μέχρι το αν θα χωρίσουν οι Ομπάμα. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain, η πλατφόρμα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι πιστεύει η αγορά ότι θα συμβεί. Ο Κόπλαν υποστηρίζει ότι η Polymarket προσφέρει μια πιο αντικειμενική άποψη από αυτήν των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, καθώς οι προβλέψεις της είναι το άθροισμα χιλιάδων ατομικών απόψεων και δεν επηρεάζονται από ιδεολογικές προκαταλήψεις ή πολιτικές ατζέντες.

Μετά από μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκ μέρους της Intercontinental Exchange (ICE), ιδιοκτήτριας εταιρείας του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η αξία της Polymarket εκτιμάται πλέον σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν από την ICE, είχε ήδη προσελκύσει επενδυτές υψηλού προφίλ από τον κόσμο της τεχνολογίας και της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του Founders Fund του Πίτερ Τίελ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ λειτουργεί ως σύμβουλος της εταιρείας μέσω του συντηρητικού τεχνολογικού fund 1789 Capital. Η Polymarket δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η μόνη αγορά προβλέψεων, αλλά έχει γίνει η πιο ελκυστική για τη Gen Z.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020, ο Σέιν Κόπλαν περιορίστηκε στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, χωρίς γραφείο ή χώρο εργασίας. Το μόνο δωμάτιο όπου μπορούσε να βρει την ησυχία του ήταν το μπάνιο, το οποίο μετέτρεψε σε εργασιακό χώρο. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα για την Polymarket.

Ο Κόπλαν, με τα χαρακτηριστικά σγουρά ακατάστατα μαλλιά, μεγάλωσε στο Upper West Side του Μανχάταν, μια μεσο-μεγαλοαστική γειτονιά και από μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση στην τεχνολογία και στις αγορές, αναπτύσσοντας ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα: σε ηλικία μόλις 15 ετών συμμετείχε στην ICO («αρχική προσφορά κερμάτων») του Ethereum το 2014, βυθιζόμενος στο blockchain πολύ πριν οι περισσότεροι άνθρωποι μάθουν καν τι ήταν αυτό. Αν και λίγα είναι γνωστά για την οικογένειά του, ο Κόπλαν έχει δηλώσει ότι ως έφηβος ήταν ανήσυχος, αυτοδίδακτος και τον είλκυαν οι ιδέες του ελευθεριακού καπιταλισμού. Σπούδασε Πληροφορική στο NYU, αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του, πεπεισμένος ότι μπορούσε να δημιουργήσει κάτι σημαντικό εκτός των παραδοσιακών οδών.

Το 2021 και το 2022, η Polymarket αναπτύχθηκε εκτός των παραδοσιακών κανονισμών, ακολουθώντας το δόγμα «πρώτα δράσε και μετά απολογήσου». Η στρατηγική αυτή λειτούργησε μέχρι το 2022, όταν η Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων των ΗΠΑ επέβαλε πρόστιμο 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία για λειτουργία χωρίς άδεια και μπλόκαρε την πρόσβαση των χρηστών από τις ΗΠΑ. Αυτό ήταν ένα σημαντικό πλήγμα, καθώς της αφαίρεσε μία από τις κύριες αγορές της. Ωστόσο, ο Κόπλαν αποδέχτηκε τη συμφωνία και διατήρησε την πλατφόρμα ζωντανή εκτός της άμεσης εμβέλειας των ρυθμιστικών αρχών.

Αντί να παραμείνει στάσιμη, η Polymarket επεκτάθηκε διεθνώς. Αύξησε το φάσμα των στοιχηματικών επιλογών για τους χρήστες, βελτίωσε την εμπειρία τους και πρόσθεσε πιο προσιτές μεθόδους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών καρτών συνδεδεμένων με stablecoins. Δεν απαιτούνταν εξειδίκευση στην blockchain κουλτούρα για να συμμετάσχει κανείς. Μέχρι το 2023, η εταιρεία είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 70 εκατομμύρια δολάρια σε νέους γύρους χρηματοδότησης με την υποστήριξη μεγάλων ονομάτων στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας. Η πραγματική καμπή ήρθε την επόμενη χρονιά, όταν η Polymarket προέβλεψε με ακρίβεια την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο νεαρός ιδιοκτήτης της είχε δηλώσει τότε σε θριαμβευτικό τόνο: «Μόνο η Polymarket προέβλεψε το αποτέλεσμα των εκλογών πριν από οποιονδήποτε άλλο. Η παγκόσμια μηχανή της αλήθειας είναι εδώ, τροφοδοτούμενη από τον λαό».

Η επιτυχία του, ωστόσο, είχε συνέπειες. Μόλις μία εβδομάδα μετά τις εκλογές το FBI έκανε έφοδο στο διαμέρισμά του με την κατηγορία ότι συνέχιζε να επιτρέπει τη συμμετοχή Αμερικανών χρηστών, παρά την απαγόρευση. Η εταιρεία κατήγγειλε δημοσίως την έφοδο ως «πολιτικά αντίποινα» εκ μέρους της απερχόμενης κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία, σύμφωνα με τον Κόπλαν, δυσαρεστήθηκε από την επίδραση της Polymarket στην προεκλογική εκστρατεία. Με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το ρυθμιστικό κλίμα στις ΗΠΑ άλλαξε δραματικά. Οι έρευνες κατά της Polymarket σταμάτησαν και η νέα πολιτική κατάσταση έγινε πολύ πιο δεκτική στις χρηματοοικονομικές καινοτομίες. Εκμεταλλευόμενη αυτή την ευκαιρία, η Polymarket αγόρασε μια εταιρεία συμβεβλημένη με την CFTC (έναν ανεξάρτητο ομοσπονδιακό ρυθμιστικό οργανισμό των ΗΠΑ) και την QCEX αντί 112 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να συνεχίσει νόμιμα τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ μετά από τρία χρόνια περιορισμών.

Με στοιχεία από «El Pais»