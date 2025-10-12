Στοιχήματα «πρόδωσαν» τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης - «Πέσαμε θύματα εγκληματικής ενέργειας»

Οι Νορβηγικές αρχές που εποπτεύουν το Νόμπελ Ειρήνης ερευνούν ύποπτη δραστηριότητα σε διαδικτυακές στοιχηματικές πλατφόρμες, η οποία δείχνει πιθανή διαρροή πληροφοριών από την επιτροπή Ο Χάρπβικεν πρόσθεσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε με βεβαιότητα» αν υπήρξε διαρροή, αλλά επιβεβαίωσε πως θα διεξαχθεί επίσημη έρευνα.που απονέμει το βραβείο.

Λίγες ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση, τα στοιχήματα υπέρ της Βενεζουελάνας πολιτικού και ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο εκτοξεύθηκαν στην πλατφόρμα Polymarket, από 3,75% σε πάνω από 72% μέσα σε δύο ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου.

Ο διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, δήλωσε στο Bloomberg: «Φαίνεται πως πέσαμε θύματα εγκληματικής ενέργειας από κάποιον που επιδίωξε να κερδίσει χρήματα από εσωτερική πληροφόρηση».

Λίγες ώρες αργότερα, η Ματσάδο ανακηρύχθηκε νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα. Είναι η πρώτη φορά που πολίτης της χώρας τιμάται με το συγκεκριμένο βραβείο. Η ίδια ενημερώθηκε για τη βράβευσή της στις 10.50 π.μ. ώρα Νορβηγίας, από τον ίδιο τον Χάρπβικεν.

Μετά την ανακοίνωση, δύο νορβηγικές εφημερίδες, η Aftenposten και η Finansavisen, εντόπισαν ασυνήθιστη κινητικότητα στην αγορά στοιχημάτων λίγες ώρες πριν από τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος.

Μέχρι τότε, φαβορί στην πλατφόρμα Polymarket ήταν η Γιούλια Ναβάλναγια, η οικονομολόγος και χήρα του Ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέι Ναβάλνι, με δεύτερους τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Ματσάδο.

Κέρδη δεκάδων χιλιάδων δολαρίων

Η Finansavisen αναφέρει ότι ένας χρήστης κέρδισε πάνω από 65.000 δολάρια ποντάροντας στη Ματσάδο, ενώ άλλος φέρεται να δημιούργησε λογαριασμό την ίδια ημέρα που τοποθέτησε το στοίχημα.

Η Polymarket, που έχει γίνει δημοφιλής τα τελευταία χρόνια για στοιχήματα σε πολιτικά γεγονότα, κυρίως στις ΗΠΑ, βασίζεται συχνά σε φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταβάλλουν τις αποδόσεις.

Η επιτροπή «κρατά καλά τα μυστικά της»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, δήλωσε στην Aftenposten ότι το όργανο «είναι παραδοσιακά εξαιρετικά προσεκτικό στη διατήρηση μυστικότητας», επισημαίνοντας ότι η διαδικασία παραμένει άκρως απόρρητη εδώ και μισό αιώνα.

Ο Χάρπβικεν πρόσθεσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε με βεβαιότητα» αν υπήρξε διαρροή, αλλά επιβεβαίωσε πως θα διεξαχθεί επίσημη έρευνα.

