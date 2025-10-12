ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Στοιχήματα «πρόδωσαν» τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης - «Πέσαμε θύματα εγκληματικής ενέργειας»

Οι Νορβηγικές αρχές που εποπτεύουν το Νόμπελ Ειρήνης ανακοίνωσαν ότι θα γίνει επίσημη έρευνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στοιχήματα «πρόδωσαν» τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης - «Πέσαμε θύματα εγκληματικής ενέργειας» Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Οι Νορβηγικές αρχές που εποπτεύουν το Νόμπελ Ειρήνης ερευνούν ύποπτη δραστηριότητα σε διαδικτυακές στοιχηματικές πλατφόρμες, η οποία δείχνει πιθανή διαρροή πληροφοριών από την επιτροπή Ο Χάρπβικεν πρόσθεσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε με βεβαιότητα» αν υπήρξε διαρροή, αλλά επιβεβαίωσε πως θα διεξαχθεί επίσημη έρευνα.που απονέμει το βραβείο.

Λίγες ώρες πριν την επίσημη ανακοίνωση, τα στοιχήματα υπέρ της Βενεζουελάνας πολιτικού και ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο εκτοξεύθηκαν στην πλατφόρμα Polymarket, από 3,75% σε πάνω από 72% μέσα σε δύο ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου.

Ο διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, δήλωσε στο Bloomberg: «Φαίνεται πως πέσαμε θύματα εγκληματικής ενέργειας από κάποιον που επιδίωξε να κερδίσει χρήματα από εσωτερική πληροφόρηση».

Λίγες ώρες αργότερα, η Ματσάδο ανακηρύχθηκε νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα. Είναι η πρώτη φορά που πολίτης της χώρας τιμάται με το συγκεκριμένο βραβείο. Η ίδια ενημερώθηκε για τη βράβευσή της στις 10.50 π.μ. ώρα Νορβηγίας, από τον ίδιο τον Χάρπβικεν.

Μετά την ανακοίνωση, δύο νορβηγικές εφημερίδες, η Aftenposten και η Finansavisen, εντόπισαν ασυνήθιστη κινητικότητα στην αγορά στοιχημάτων λίγες ώρες πριν από τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος.

Μέχρι τότε, φαβορί στην πλατφόρμα Polymarket ήταν η Γιούλια Ναβάλναγια, η οικονομολόγος και χήρα του Ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέι Ναβάλνι, με δεύτερους τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Ματσάδο.

Κέρδη δεκάδων χιλιάδων δολαρίων

Η Finansavisen αναφέρει ότι ένας χρήστης κέρδισε πάνω από 65.000 δολάρια ποντάροντας στη Ματσάδο, ενώ άλλος φέρεται να δημιούργησε λογαριασμό την ίδια ημέρα που τοποθέτησε το στοίχημα.

Η Polymarket, που έχει γίνει δημοφιλής τα τελευταία χρόνια για στοιχήματα σε πολιτικά γεγονότα, κυρίως στις ΗΠΑ, βασίζεται συχνά σε φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταβάλλουν τις αποδόσεις.

Η επιτροπή «κρατά καλά τα μυστικά της»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, δήλωσε στην Aftenposten ότι το όργανο «είναι παραδοσιακά εξαιρετικά προσεκτικό στη διατήρηση μυστικότητας», επισημαίνοντας ότι η διαδικασία παραμένει άκρως απόρρητη εδώ και μισό αιώνα.

Ο Χάρπβικεν πρόσθεσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε με βεβαιότητα» αν υπήρξε διαρροή, αλλά επιβεβαίωσε πως θα διεξαχθεί επίσημη έρευνα.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ», δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ» δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

«Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για να πετύχουμε την Ελευθερία και τη δημοκρατία», έγραψε η Βενεζουελανή πολιτικός
LIFO NEWSROOM
«Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Διεθνή / «Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Αφού η Επιτροπή Νόμπελ αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν αναγνώρισαν «έναν ανθρωπιστή που κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί μιμούνται τον Τραμπ στην «εκστρατεία κατά της Antifa»

Διεθνή / Οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί μιμούνται τον Τραμπ στην «εκστρατεία κατά της Antifa»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσφέρει νομιμότητα, αφήγημα και συνοχή στη νέα ευρωπαϊκή δεξιά, ενώ γύρω του έχει ήδη στηθεί ένα δίκτυο χρηματοδοτών και δεξαμενών σκέψης που συνθέτουν μια «Maga internationale»
LIFO NEWSROOM
Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Φινλανδίας στην Αρκτική: Κατασκευάζονται 11 νέα παγοθραυστικά

Διεθνή / Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Φινλανδίας στην Αρκτική: Κατασκευάζονται 11 νέα παγοθραυστικά

Οι ΗΠΑ και η Φινλανδία ανακοίνωσαν κοινό σχέδιο για την κατασκευή 11 παγοθραυστικών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και των συμφερόντων στην Αρκτική, σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης
LIFO NEWSROOM
ΜΟΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΝΔΙΑ

Διεθνή / Η «πρωτεύουσα των απορριμμάτων»: Πώς η ανακύκλωση ρούχων σκοτώνει εργάτες στην Ινδία

Η πόλη Πανιπάτ της Ινδίας, γνωστή ως «πρωτεύουσα της ανακύκλωσης ρούχων», πληρώνει βαρύ τίμημα - Οι εργάτες πνίγονται σε χνούδι και τοξικά λύματα, ενώ οι μικροΐνες καταστρέφουν πνεύμονες και περιβάλλον
LIFO NEWSROOM
Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Γενική επιστράτευση με 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας

Διεθνή / Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Γενική επιστράτευση με 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας

«Κηρύσσουμε γενική επιστράτευση σε απάντηση στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από παράνομους και συνεργάτες του Ισραήλ» ήταν το μήνυμα που έλαβαν μέλη της οργάνωσης
LIFO NEWSROOM
 
 