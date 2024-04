Σε σοβαρή κατάσταση τα δύο άλογα που κάλπαζαν ανεξέλεγκτα στο Λονδίνο

Σε σοβαρή κατάσταση είναι δυο από τα πέντε άλογα που του ιππικού του Βασιλικού Οίκου, τα οποία εθεάθησαν να καλπάζουν ανεξέλεγκτα στο κέντρο του Λονδίνου την Τετάρτη.

Τα άλογα συμμετείχαν σε άσκηση του Horse Guards Parade κοντά στο παλάτι του Μπάκινγχαμ, όταν οι περαστικοί ξαφνικά είδαν έναν στρατιώτη να πέφτει από το άλογό του και στη συνέχεια τα ζώα να τρέχουν ανεξέλεγκτα στο κέντρο του Λονδίνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα, διένυσαν μια απόσταση μεγαλύτερη των έξι μιλίων από το σημείο που είναι κοντά στο παλάτι έως το Άλντγουιτς, στο ανατολικό Λονδίνο.



Το λευκό άλογο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής έπεσε πάνω σε ένα όχημα και η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ του. «Τότε είδα το αίμα, το άλογο τραυματίστηκε στο στήθος του. Μπορούσα να δω το αίμα παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας μάρτυρας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε στο στήθος αλλά και στο πόδι από το σπάσιμο του παρμπρίζ.

