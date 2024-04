Άλογα καλπάζουν ανεξέλεγκτα στο Λονδίνο - Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άλογα κυκλοφορούν ελεύθερα και χωρίς αναβάτες στο κέντρο του Λονδίνου, το ένα εκ των οποίων φαίνεται τραυματισμένο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένα άλογο χτύπησε ένα τουριστικό λεωφορείο κοντά στο σταθμό Victoria με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πέντε άλογα του βρετανικού Οικιακού Ιππικού (Household Cavalry) που συμμετείχαν σε ασκήσει στο Horse Guards Parade σήμερα το πρωί, ξεκίνησαν να καλπάζουν ανεξέλεγκτα στους δρόμους της πόλης, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

Μιλώντας νωρίτερα στο BBC Radio London, ένας οδηγός ταξί περιέγραψε ότι είδε τρία άλογα να καλπάζουν προς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο.

«Ακουγόταν σαν δυστύχημα, ένα είναι πιθανώς τραυματισμένο» είπε. «Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε μόνο δύο. Βγήκα από την οδό Buckingham Palace Road, εκεί ένας από τους αναβάτες ήταν στο δρόμο με την πλάτη του και τον φρόντιζαν. Υπήρχε μια Mercedes Vito σταθμευμένη έξω από το Grosvenor Hotel με το πλάι της σπασμένο και γεμάτο αίμα. Όλα τα παράθυρα ήταν σπασμένα, οπότε υποθέτω ότι το λευκό άλογο το χτύπησε τρέχοντας πάνω του», συνέχισε.

Θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα άλογα του Οικιακού Ιππικού να τρομάζουν κατά αυτόν τον τρόπο, καθώς είναι καλά εκπαιδευμένα και συνηθισμένα να βρίσκονται κοντά στην κυκλοφορία των οχημάτων και σε μεγάλα πλήθη. Η αστυνομία της πόλης του Λονδίνου δήλωσε ότι δύο από τα άλογα που δραπέτευσαν κατάφεραν να περιοριστούν και θα οδηγηθούν στον κτηνίατρο.

WARNING: Video contains distressing images



Two loose horses have been seen running around central London, one of which appeared to be covered in blood.



The animals, with saddles and bridles, were seen running on the road near Aldwych.



Full story: https://t.co/Jo5SOdaGVS pic.twitter.com/hyDZnwqjXK