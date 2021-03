Ο κυβερνήτης της Χαβάη, David Ige κήρυξε σήμερα την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Υπέγραψε μια έκτακτη διακήρυξη, προσφέροντας βοήθεια σε ανθρώπους που επλήγησαν από καταστροφικές πλημμύρες, ενώ η πρόγνωση του καιρού επιφυλάσσει δυνατές βροχοπτώσεις μέχρι και την Παρασκευή.

Ωστόσο, δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους ή τραυματισμούς.

«Η διακήρυξη έκτακτης ανάγκης καθιστά διαθέσιμα τα κρατικά κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε ο Ige στο Twitter.

Στο νησί του Μάουι, οι κάτοικοι του Χαϊκού διατάχθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή μετά την υπερχείλιση του φράγματος Kaupakalua τη Δευτέρα. Πολλά σπίτια και γέφυρες καταστράφηκαν.

Το ίδιο το φράγμα δεν είχε καταστραφεί, ωστόσο υπήρξε διαταγή για προληπτική εκκένωση.

I’ve just signed an emergency proclamation for the State of Hawai‘i after heavy rains and flooding caused extensive damage to both public and private property across the islands. (1/2) pic.twitter.com/IPiXBznuwh — Governor David Ige (@GovHawaii) March 10, 2021

Σε άλλες περιοχές του Maui, πολλές κατολισθήσεις έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους.

«Αυτή ήταν μια άνευ προηγουμένου πλημμύρα. Ζητώ από όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση», ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο του δήμαρχου Maui, Michael Victorino.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μάουι δήλωσε ότι είχε ανταποκριθεί σε δεκάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης από ανθρώπους που παγιδεύτηκαν από την άνοδο της στάθμης του νερού.

Η Εθνική Υπηρεσία Καιρού των ΗΠΑ κατέγραψε βροχή πάνω από 33 εκατοστά στη βόρεια ακτή του Μάουι μεταξύ 7 π.μ. και 3 μ.μ. την Δευτέρα.

Επίσης, αξιωματούχοι διέταξαν τους κατοίκους της περιοχής Haleiwa στη βόρεια ακτή του Oahu να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν, μετά την υπερχείλιση ρέματος που διασχίζει την πόλη.

🌺New footage from Haleiwa town on Oahu’s North Shore Hawaii. Evacuation orders were issued yesterday for several areas of Hawaii, including the islands of O'ahu & Maui, as heavy rainfall brought destructive flash flooding & surging waters. pic.twitter.com/xSla5enwaH — Mr. Wolf (@mole_cola) March 10, 2021

Με πληροφορίες του AP/Reuters/DW