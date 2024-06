Sabah: Συνελήφθη επ' αυτοφόρω Ελληνίδα για διακίνηση μεταναστών στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης

Μια Ελληνίδα συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, για διακίνηση μεταναστών, σύμφωνα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην τουρκική εφημερίδα Sabah τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης έπιασε επ’ αυτοφώρω την Ελληνίδα υπήκοο, την οποία κατονομάζει ως Παρασκευή Γ., και τη χαρακτηρίζει διεθνή διακινήτρια μεταναστών.

«Οι ομάδες στο αεροδρόμιο διαπίστωσαν ότι η αλλοδαπή υπήκοος Taimaa C., που ήρθε στην Τουρκία από τη Βηρυτό, και η Παρασκευή Γ. , που ήρθε από την Αθήνα, συναντήθηκαν στον χώρο διέλευσης», γράφει η Sabah, με την αστυνομία του αεροδρομίου να παρακολουθεί της κινήσεις της Παρασκευής από τις κάμερες.

Η Taimaa C. στην κατάθεσή της είπε ότι γνώρισε την Παρασκευή Γ. μέσω διαδικτύου και ότι παρέλαβε πλαστό διαβατήριο από αυτήν, στην τουαλέτα του αεροδρομίου, αλλά και το εισιτήριο το οποίο είχε κλειστεί στο πλαστό όνομα. Και τα δύο βρέθηκαν πάνω στην Taimaa C. Η συμφωνία έλεγε ότι στην Taimaa C. θα παρασχεθεί πρόσβαση προς τη Γερμανία, κατέθεσε η ίδια και το εισιτήριο είχε προορισμό τη Στουτγκάρδη. Η Taimaa C., η οποία δεν είχε δικαίωμα εισόδου στην Τουρκία και απελάθηκε, διώχθηκε ως «ύποπτη» για το αδίκημα της «Πλαστογραφίας Επίσημων Εγγράφων» και ως «Θύμα» στο αδίκημα της «διακίνησης μεταναστών», για το οποίο κατηγορείται η Παρασκευή Γ..

Οι εικόνες που δημοσίευσε η αστυνομία του αεροδρομίου Sabiha Gökçen της Κωνσταντινούπολης