ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρουμανία: «Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο μας» κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ρουμανία: «Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο μας» κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάσθηκε από drone κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά υποδομών στην Ουκρανία.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο».

«Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Ρουμανίας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» τη διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος.

«Το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας την Πολωνία. Αν αυτό ισχύει (...) τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», είπε προσθέτοντας ότι θα χρειασθούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα.

«Υπάρχει μία σειρά από άλλες πιθανότητες, αλλά πιστεύω ότι θα θέλαμε να έχουμε αποδείξεις και να διαβουλευθούμε με τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για την Βρετανία και το Ισραήλ.

Χθες, η Πολωνία απέρριψε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το περιστατικό πιθανόν να οφειλόταν σε λάθος, σε μία σπάνια έκφραση της διαφωνίας ενός από τους στενότερους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει πως η Ουάσινγκτον θα ενεργήσει ώστε να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Πολωνία. Στα Ηνωμένα Εθνη χθες οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου «ανησυχητικές» και δεσμεύθηκαν για την υπεράσπιση «κάθε σπιθαμής του νατοϊκού εδάφους».

Η Μόσχα δήλωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποιούσαν επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά το διάστημα της διείσδυσης των drones και ότι δεν είχε σκοπό να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Ένας προκλητικός ρήτορας, που τα τελευταία χρόνια έγινε διάσημος στους κύκλους του κινήματος MAGA και ενέπνευσε μια γενιά φοιτητών να πολιτικοποιηθούν και να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη του συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Διεθνή / Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Ζητά από τα μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα, για την οποία θεωρεί ότι «ασκεί κυριαρχία» πάνω στη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Το υπουργείο δεσμεύτηκε να παραδώσει έγγραφα που αναμένεται να περιλαμβάνουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του και συνεργό του, Γκιζλέιν Μαξγουέλ
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

«Περίμενα να πάω να της βάλω την τιάρα και άκουγα τον πρίγκιπα που ωρυόταν και φώναζε στο διπλανό δωμάτιο» θυμάται ο κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας
LIFO NEWSROOM
«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Διεθνή / «Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο - Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Κατάρ καταγγέλλουν παραβίαση διεθνούς δικαίου, ενώ οι Συμφωνίες του Αβραάμ κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα
LIFO NEWSROOM
«Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Διεθνή / «Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Ο διορισμός της Σουσίλα Κάρκι ήταν απαίτηση των φοιτητών που βγήκαν μαζικά στους δρόμους καταγγέλλοντας τη διαφθορά και την απαγόρευση των social media.
LIFO NEWSROOM
 
 