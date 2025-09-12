ΝΑΤΟ: Δημιουργία «ανατολικής φρουράς» μετά τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας νέας δύναμης, της λεγόμενης «ανατολικής φρουράς», για την ενίσχυση της άμυνας στα σύνορα της Ευρώπης, μετά το πρόσφατο επεισόδιο με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, τόνισε πως η ρωσική δραστηριότητα στον αέρα «παρουσιάζει αυξανόμενη ένταση και συχνότητα», υπογραμμίζοντας ότι η νέα δύναμη θα ενισχυθεί με μέσα και προσωπικό από κράτη-μέλη όπως η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανακοίνωση έγινε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, λίγα μόλις 24ωρα μετά την κατάρριψη ρωσικών drones στην Πολωνία από νατοϊκά μαχητικά. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «πιθανού λάθους» από τη Ρωσία, τονίζοντας ότι «η επίθεση ήταν εσκεμμένη». Παρόμοια θέση πήραν και άλλοι Πολωνοί αξιωματούχοι, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι από το Κίεβο υπενθύμισε ότι το ίδιο βράδυ «19 drones παραβίασαν την Πολωνία, ενώ 400 drones και 40 πύραυλοι έπληξαν την Ουκρανία».

Η Βαρσοβία έχει ήδη ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τη συνεδρίαση να πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Υόρκη.