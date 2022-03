Ρώσοι στρατιώτες απελευθέρωσαν Ουκρανό δήμαρχο μετά από διαμαρτυρία κατοίκων

Ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν έναν Ουκρανό δήμαρχο, που κρατούσαν αιχμάλωτο μετά από διαμαρτυρίες κατοίκων, ενώ συμφώνησαν, υπό προϋποθέσεις, να αποχωρήσουν από την πόλη.

Το Slavutych, μια βόρεια πόλη κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση του Τσερνόμπιλ, καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά οι χειροβομβίδες κρότου λάμψης και τα πυρά δεν κατάφεραν να διαλύσουν άοπλους διαδηλωτές στην κεντρική της πλατεία το Σάββατο.

Το πλήθος ζήτησε την απελευθέρωση του δημάρχου Γιούρι Φόμιτσεφ, ο οποίος κρατείτο αιχμάλωτος από τα ρωσικά στρατεύματα.

Οι προσπάθειες των ρωσικών στρατευμάτων να εκφοβίσουν τους διαδηλωτές απέτυχαν και το απόγευμα του Σαββάτου ο Φόμιτσεφ αφέθηκε ελεύθερος.

Ακολούθησε δε, συμφωνία ότι οι Ρώσοι θα έφευγαν από την πόλη εάν όλοι όσοι είχαν όπλα τα παρέδιδαν στον δήμαρχο. Εκτός συμφωνίας όσοι είχαν κυνηγετικά τουφέκια.

Ο Φόμιτσεφ είπε σε όσους διαμαρτύρονταν ότι οι Ρώσοι συμφώνησαν να αποσυρθούν «εφόσον δεν υπάρχουν (Ουκρανοί) στρατιώτες στην πόλη».

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε, είπε ο δήμαρχος, ήταν ότι οι Ρώσοι θα έκαναν έρευνα για Ουκρανούς στρατιώτες και όπλα και στη συνέχεια θα αναχωρούσαν. Ωστόσο έξω από την πόλη θα παρέμενε ένα ρωσικό σημείο ελέγχου.

Το Slavutych, με πληθυσμό 25.000, βρίσκεται ακριβώς έξω από τη λεγόμενη ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Τσερνόμπιλ - το οποίο το 1986 ήταν ο τόπος της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής στον κόσμο.

Το ίδιο το εργοστάσιο καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις αμέσως μετά την έναρξη της εισβολής της 24ης Φεβρουαρίου.

«Οι Ρώσοι άνοιξαν πυρ στον αέρα. Πέταξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης στο πλήθος. Αλλά οι κάτοικοι δεν διαλύθηκαν, αντιθέτως, εμφανίστηκαν περισσότεροι», είπε ο Oleksandr Pavlyuk, κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου στην οποία υπάγεται το Slavutych.

Εν τω μεταξύ, δυτικοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε σχεδιάσει να καταλάβει τις πρωτεύουσες της Ουκρανίας εντός ημερών από την ανακοίνωση της «ειδικής στρατιωτικής του επιχείρησης» στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά αντιμετώπισε απροσδόκητα σκληρή αντίσταση.

«Καταρχήν ήθελαν σε 72 ώρες για να πάρουν τον έλεγχο του Κιέβου και μεγάλου μέρους της Ουκρανίας, και όλα κατέρρευσαν», δήλωσε ο Mykhailo Podolyak, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επικεφαλής διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τη Ρωσία.

«Είχαν κακό επιχειρησιακό σχεδιασμό και συνειδητοποίησαν ότι ήταν επωφελές για αυτούς να περικυκλώνουν πόλεις, να κόβουν τις κύριες οδούς ανεφοδιασμού και να αναγκάζουν τους ανθρώπους εκεί να έχουν έλλειμμα τροφής, νερού και φαρμάκων», συμπλήρωσε περιγράφοντας την πολιορκία της Μαριούπολης, ως τακτική ψυχολογικού τρόμου και εξάντλησης.

