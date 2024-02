Ρώσοι οι πρώτοι τουρίστες που έφτασαν στη Βόρεια Κορέα μετά την άρση των μέτρων για τον κορωνοϊό

Ρώσοι τουρίστες έφτασαν σήμερα στην Βόρεια Κορέα μετά το άνοιγμα των συνόρων και την άρση των μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το AFP οι πρώτοι τουρίστες που έφτασαν στο αεροδρόμιο της Πιονγκγιάνγκ, περιφέρονταν χαμογελαστοί και έβγαζαν φωτογραφίες κάτω από τον πίνακα των αφίξεων. Στο γκρουπ περιλαμβάνονται συνολικά 97 Ρώσοι τουρίστες και αποτελούν το πρώτο γκρουπ ξένων τουριστών που επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα από τότε που ξανάνοιξε τα σύνορά της.

Ωστόσο, η Βόρεια Κορέα έχει μήνες που έχει ανοίξει τα σύνορά της από τον περασμένο Αύγουστο. Στέλεχος του τουριστικού γραφείου Vostok Intur που διοργάνωσε το ταξίδι των Ρώσων τουριστών, ανέφερε πως το γκρουπ τους θα μείνει στη Βόρεια Κορέα από σήμερα έως τις 12 Φεβρουαρίου. Οι Ρώσοι τουρίστες «αρχικά θα κάνουν μια στάση στην Πιονγκγιάνγκ πριν μεταβούν στο χιονοδρομικό κέντρο Μασικργιόνγκ, κοντά στην πόλη Γουονσάν στις ανατολικές ακτές της χώρας», σύμφωνα με πληροφορίες του NK News.

Υπενθυμίζεται πως οι σχέσεις Βόρειας Κορέας και Ρωσίας είναι ιδιαίτερα θερμές και ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στη ρωσική Άπω Ανατολή για να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σημειώνεται δε, ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τα ταξίδια των Ρώσων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν γίνει περίπλοκα, λόγω των κυρώσεων.

North Korea welcomes Russian tourists, likely first to visit the isolated country since the pandemic https://t.co/rn7B8QSc9y — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) February 9, 2024

North Korea welcomes Russian tourists, likely first to visit the isolated country since the pandemic https://t.co/vqQTtuuhG5 — CP24 (@CP24) February 9, 2024

A group of 100 Russian tourists traveled to North Korea.



'To See Pyongyang and Die....' pic.twitter.com/pPefWYBuMB — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP