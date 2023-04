Ρωσικό μαχητικό βομβάρδισε, κατά λάθος, τη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ενημέρωσε πως μαχητικό αεροσκάφος της χώρας βομβάρδισε, κατά λάθος, την πόλη Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το υπουργείο σημείωσε πως ένα μαχητικό βομβαρδιστικό Su-34 απελευθέρωσε τη βόμβα περί τις 22:15 (τοπική ώρα) και επεσήμανε πως δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από αυτή του λάθους.

Η βόμβα έπεσε δίπλα σε κατοικημένα κτήρια, στο κέντρο της πόλης.

Ο περιφερειάρχης Βιάσεσλαβ Γκλάντκοφ σημείωσε πως τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Η έκρηξη, σύμφωνα με τον ίδιο, άφησε έναν τεράστιο κρατήρα πλάτους περίπου 20 μέτρων.

Δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ εκκενώθηκε μία 9όροφη πολυκατοικία για προληπτικούς λόγους.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή, που δείχνουν εικόνα καταστροφής στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Το Μπέλγκοροντ, να σημειωθεί, είναι μία πόλη 370.000 κατοίκων και απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

