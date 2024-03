Ρωσικές εκλογές: «Πέρασε» η τελευταία πράξη αντίστασης που ζήτησε ο Ναβάλνι

«Πέρασε» το μήνυμα του νεκρού, πλέον, ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι για τις ρωσικές εκλογές, καθώς χιλιάδες υποστηρικτές του πήγαν μαζικά στις κάλπες το μεσημέρι της Κυριακής, όπως είχε ζητήσει εκείνος.

Χιλιάδες άνθρωποι εμφανίστηκαν το μεσημέρι σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη Ρωσία, συμμετέχοντας έτσι σε αυτή την ειρηνική αλλά συμβολική πολιτική διαμαρτυρία εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η δράση, που αποκαλείται «Μεσημέρι κατά του Πούτιν», οργανώθηκε από Ρώσους πολίτες που εναντιώνονται στον βετεράνο ηγέτη του Κρεμλίνου. Σε αυτό το πλαίσιο, προσήλθαν στα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους το μεσημέρι είτε για να ρίξουν άκυρα ψηφοδέλτια σε ένδειξη διαμαρτυρίας είτε για να ψηφίσουν έναν από τους άλλους τρεις υποψηφίους απέναντι στον Πούτιν, ο οποίος αναμένεται ούτως ή άλλως, να κερδίσει με πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολλοί από αυτούς υποστήριξαν ότι θα έγραφαν το όνομα του Αλεξέι Ναβάλνι, που πέθανε τον περασμένο μήνα σε φυλακή στον ρωσικό Αρκτικό κύκλο, στο ψηφοδέλτιό τους.

Συνεργάτες του Ναβάλνι ανήρτησαν βίντεο στο YouTube που δείχνουν ανθρώπους να περιμένουν στην ουρά για να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη Ρωσία το μεσημέρι, καθώς όπως φάνηκε αυτή η πρωτοβουλία τους είχε επιτυχία. Οι πολίτες φαίνονται να δηλώνουν πως ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά. Ο Ναβάλνι είχε εγκρίνει το σχέδιο για «Μεσημέρι κατά του Πούτιν» με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μετέφεραν οι δικηγόροι του πριν από τον θάνατό του. Η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta αποκάλεσε τη σχεδιαζόμενη δράση «πολιτική διαθήκη του Ναβάλνι».

«Η ελπίδα είναι πάρα πολύ μικρή αλλά αν μπορείτε να κάνετε κάτι (σαν αυτό), κάντε το. Δεν έχει μείνει τίποτα από τη δημοκρατία», είπε μια νεαρή γυναίκα σε εκλογικό τμήμα η οποία δεν έδωσε το όνομά της και το πρόσωπο της οποίας θολώθηκε από την ομάδα του Ναβάλνι. Μια άλλη νεαρή γυναίκα σε ένα άλλο εκλογικό τμήμα, που η ταυτότητά της απεκρύβη με τον ίδιο τρόπο, είπε πως ψήφισε τον «λιγότερο αμφιλεγόμενο» από τους τρεις υποψηφίους που αντιπαρατίθενται στον Πούτιν. Ένας φοιτητής που ψήφισε στη Μόσχα είπε στο κανάλι του Ναβάλνι πως άνθρωποι όπως αυτός που διαφωνούν με το τρέχον σύστημα πρέπει να συνεχίσουν παρ' όλα αυτά να ζουν τις ζωές τους. «Η Ιστορία έχει δείξει πως οι αλλαγές συμβαίνουν την πιο απρόσμενη ώρα», είπε ο ίδιος.

Παρά την ύπαρξη αυτών των διαδηλωτών --που αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κλάσμα των 114 εκατομμυρίων ψηφοφόρων της Ρωσίας-- ο Πούτιν αναμένεται να ενισχύσει την εξουσία του στις εκλογές οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα του αποφέρουν μια μεγάλη νίκη. Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει τους πολιτικούς συμμάχους του Ναβάλνι --οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν τη βάση τους εκτός Ρωσίας-- επικίνδυνους εξτρεμιστές που έχουν σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα για λογαριασμό της Δύσης. Υποστηρίζει πως ο Πούτιν απολαμβάνει συντριπτική υποστήριξη μεταξύ των Ρώσων δείχνοντας τις δημοσκοπήσεις που τοποθετούν το ποσοστό αποδοχής του πάνω από το 80%.

Με τη Ρωσία να εκτείνεται σε 11 διαφορετικές χρονικές ζώνες, οι διαμαρτυρόμενοι ψηφοφόροι είναι μάλλον διασκορπισμένοι αντί να συγκροτούν μια ενιαία μάζα, καθιστώντας δύσκολο το να εκτιμηθεί πόσοι άνθρωποι εμφανίστηκαν για τη συγκεκριμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας. Το μέγεθος της ουράς σε κάθε εκλογικό τμήμα όπως φαίνεται στο κανάλι του Ναβάλνι ποικίλλει από μερικές δεκάδες ανθρώπους μέχρι αυτό που φαίνεται να είναι αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι.

Δημοσιογράφοι του Reuters παρατήρησαν μια μικρή αύξηση στη ροή των ψηφοφόρων, ιδιαίτερα νεότερων ανθρώπων, το μεσημέρι σε ορισμένα εκλογικά τμήματα στη Μόσχα και το Γεκατερίνμπουργκ, με ουρές αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων. Ορισμένοι είπαν πως διαμαρτύρονται αν και δεν υπήρχαν εξωτερικά σημάδια που να τους διακρίνουν από τους συνηθισμένους ψηφοφόρους. Εξόριστοι υποστηρικτές του Ναβάλνι δημοσιοποίησαν πλάνα από διαμαρτυρίες στη Ρωσία και στο εξωτερικό στο YouTube.«Δείξαμε στους εαυτούς μας, σε όλη τη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο πως ο Πούτιν δεν είναι η Ρωσία, πως ο Πούτιν έχει καταλάβει την εξουσία στη Ρωσία», δήλωσε ο Ρουσλάν Σαβεντίνοφ από το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς του Ναβάλνι. «Η νίκη μας είναι πως εμείς, οι άνθρωποι, νικήσαμε τον φόβο, νικήσαμε την απομόνωση -- πολλοί άνθρωποι είδαν ότι δεν ήταν μόνοι τους».

Ο Λεονίντ Βολκόφ, ένας εξόριστος συνεργάτης του Ναβάλνι ο οποίος δέχθηκε επίθεση με σφυρί την περασμένη εβδομάδα στο Βίλνιους, εκτίμησε πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πήγαν σε εκλογικά τμήματα στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη το Γεκατερίνμπουργκ και σε άλλες πόλεις. Το Reuters επισημαίνει πάντως πως δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα την εκτίμηση αυτή.

Σε εκλογικά τμήματα σε ρωσικές διπλωματικές αποστολές από την Αυστραλία και την Ιαπωνία μέχρι την Αρμενία, το Καζακστάν και τη Γεωργία, εκατοντάδες Ρώσοι στάθηκαν στη σειρά για να ψηφίσουν το μεσημέρι. Στο Βερολίνο, η Γιούλια, η χήρα του Ναβάλνι, εμφανίστηκε στη ρωσική πρεσβεία προκειμένου να λάβει μέρος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας εκεί μαζί με την Κίρα Γιαρμίς, την εκπρόσωπο του Ναβάλνι. Άλλοι Ρώσοι που ήταν παρόντες χειροκρότησαν και φώναξαν ρυθμικά το όνομά της.

Από την Παρασκευή που έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία στη Ρωσία, καταγράφηκαν επιθέσεις με μολότοφ αλλά και μπογιές ή μελάνι σε κάλπες εκλογικών τμημάτων σε όλη τη χώρα.

