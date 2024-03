Μήνυμα Βολκόφ κατά Πούτιν μετά την επίθεση με σφυρί: Δεν θα παρατήσουμε τον αγώνα εναντίον του

Δεν θα παρατήσουμε τον αγώνα εναντίον του Πούτιν, φαίνεται να δηλώνει σε βίντεο ο Λεονίντ Βολκόφ, επί μακρόν βοηθός του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, μετά την επίθεση με σφυρί έξω από το σπίτι του στη Λιθουανία.

«Θα δουλέψουμε και δεν θα τα παρατήσουμε», δηλώνει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram νωρίς την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση που του άφησε σπασμένο χέρι ήταν ένα «χαρακτηριστικός χαιρετισμός» από τους «κολλητούς του Πούτιν».

Ο Βόλκοφ, 43 ετών, νοσηλεύτηκε προσωρινά μετά την επίθεση που δέχτηκε αργά την Τρίτη, για την οποία ανέφερε: «Ο άντρας μου επιτέθηκε στην αυλή, με χτύπησε στο πόδι περίπου 15 φορές. Το πόδι κατά κάποιο τρόπο είναι εντάξει. Πονάει στο περπάτημα… Ωστόσο, έσπασα το χέρι μου», είπε και συμπλήρωσε: «Ήθελαν κυριολεκτικά να με κάνουν σνίτσελ».

Volkov posted a video late night from home after leaving the hospital. His right arm is broken but says he can walk despite being hit in the legs 15 times with a hammer. He says the attack was an "obvious, characteristic bandit's greeting from Putin from a bandit St. Petersburg." https://t.co/5l0drJyh1g pic.twitter.com/ytXqKwfg9l