Επαγγελματίας τενίστρια άνοιξε OnlyFans για να χρηματοδοτήσει την καριέρα της - «$2 εκατ. δεν είναι τίποτα»

Η Sachia Vickery παραδέχεται ότι όταν ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας τενίστρια, ποτέ δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα ανέβαζε φωτογραφίες της στο Onlyfans.

«Εννοώ, προφανώς όχι», δήλωσε στο CNN σε τηλεφωνική συνέντευξη, «δεν είναι κάτι που πραγματικά σκέφτεσαι να κάνεις».

Όλα αυτά άλλαξαν φέτος, όταν ένας τραυματισμός στον ώμο την άφησε εκτός για έξι μήνες και άρχισε να δημοσιεύει περιεχόμενο στο OnlyFans για να κερδίσει επιπλέον χρήματα όσο ήταν τραυματισμένη.

Η Vickery κατέκτησε την υψηλότερη- για εκείνη- παγκόσμια κατάταξη, την 73η, το 2018, και αυτή την στιγμή βρίσκεται λίγο αλλά έξω από τους 550 κορυφαίους. Αν και το χρηματικό έπαθλο της καριέρας της ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζει ότι είναι πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι ακούγεται.

«Μπορώ να σας πω ότι 2 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι απολύτως τίποτα όσον αφορά το τένις. Ξόδεψα πάνω από 100.000 δολάρια σε προπόνηση, φυσική κατάσταση, φυσικοθεραπεία, ανάρρωση, μαγνητικές τομογραφίες. Ο κόσμος δεν βλέπει αυτό το κομμάτι».

Η Vickery πρόσθεσε: «Το να έχεις ένα ''μαξιλαράκι'' ασφαλείας, κάτι να κάνεις παράλληλα και να βγάζεις καλά χρήματα, δεν βλάπτει. Μου έχει δώσει μεγάλη οικονομική ελευθερία, βοηθώντας με ακόμη και να χρηματοδοτήσω ολόκληρη την καριέρα μου στο τένις».

Το OnlyFans ιδρύθηκε το 2016 και είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνδρομής που επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν βίντεο και φωτογραφίες για τους ακολούθους τους. Ενώ το περιεχόμενο δεν είναι πάντα εμφανώς NSFW (Not Safe For Work), η Cardi B έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα στο παρελθόν για να δώσει στους θαυμαστές μια ματιά από τη ζωή και τη δουλειά της.

Το OnlyFans πάντως, έχει γίνει κυρίως γνωστός ως πλατφόρμα για περιεχόμενο ενηλίκων.

Η Vickery δήλωσε στο CNN Sports ότι η σχέση της με το OnlyFans ξεκίνησε όταν με τον Νί Κύργιο τον Μάρτιο δημιούργησε περιεχόμενο pickleball για την τηλεοπτική πλατφόρμα του ιστοτόπου.

Από εκεί, συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να προσφέρει πιο προσωπικό περιεχόμενο και παρότι δεν αποκάλυψε ακριβώς πόσα έσοδα έχει μέχρι στιγμής, εξήγησε ότι έφτασε περίπου σε ένα εξαψήφιο νούμερο μέσα στους πρώτους τρεις μήνες και είναι «πιθανώς περισσότερα από αυτά που έβγαλα στα slams και μέχρι στιγμής, μόνο ανεβαίνουν, γίνονται όλο και υψηλότερα».

Μεταξύ των αθλητών, ιδιαίτερα σε λιγότερο επικερδή αθλήματα, το OnlyFans έχει γίνει μια ολοένα και πιο δημοφιλής παράλληλη δουλειά. Η Alysha Newman, Καναδή αθλήτρια επί κοντώ, εντάχθηκε στην πλατφόρμα το 2021 και η μαχήτρια MMA Paige VanZant είπε ότι έβγαλε περισσότερα χρήματα σε 24 ώρες στο OnlyFans από ό,τι σε ολόκληρη την καριέρα της. Η μπασκετμπολίστρια Liz Cambage έκανε παρόμοιες δηλώσεις, λέγοντας ότι κέρδισε περισσότερα στο OnlyFans από ό,τι σε έξι χρόνια στο WNBA.

Η Vickery δεν είναι η μόνη τενίστρια που έχει στραφεί στο OnlyFans, αλλά είναι μία από τις λίγες που έχουν στραφεί σε πιο προσωπικό περιεχόμενο. Ο Γάλλος παίκτης Alexandre Müller χρηματοδοτείται από την πλατφόρμα, όπου, όπως λέει, δημοσιεύει κυρίως για το τένις και την καθημερινή ζωή. Ο Νίκ Κύργιος παρουσίασε την εκπομπή του μαζί με τη σταρ ταινιών ενηλίκων Rachel Starr και την τηλεοπτική περσόνα reality, Sophie Stonehouse. Η Αυστραλή παίκτρια Arina Rodionova εντάχθηκε νωρίτερα φέτος, δηλώνοντας ότι θα δημοσιεύει «ΟΧΙ ΓΥΜΝΑ» και θα επικεντρώνεται κυρίως στην κανονική ζωή με περιστασιακές φωτογραφίες με μπικίνι.

Όταν τα μέσα ενημέρωσης έμαθαν ότι οι συνδρομητές πλήρωναν 12,99 δολάρια τον μήνα για το περιεχόμενο της Vickery στον ιστότοπο, η Daily Mail έγραψε πως η αθλήτρια ανεβάζει «σκανδαλώδεις» και «πικάντικες» φωτογραφίες της.

Η Vickery δήλωσε στο CNN Sports ότι το περιεχόμενό της δεν ήταν κάτι τέτοιο.

«Δεν έχω κανένα σεξουαλικό περιεχόμενο εκεί», είπε. «Δεν έχω γυμνό περιεχόμενο. Προφανώς, έχω περιεχόμενο με εσώρουχα, έχω περιεχόμενο όπου πραγματικά ξεπερνάω τα όρια, αλλά ποτέ δεν είμαι εντελώς γυμνή. Δεν έχω κάνει ποτέ βίντεο σεξ».

Η Vickery επισημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι μια ενεργή επαγγελματίας στο τένις που καταλαβαίνει ότι οτιδήποτε πιο ριζοσπαστικό θα μπορούσε να παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας του αθλήματος, λέγοντας: «Είμαι απλώς εντάξει εκεί που είμαι». Διευκρίνισε επίσης, ότι το πρόσφατο σχόλιό της στο Instagram ότι θα έβγαινε μόνο με άνδρες που της πλήρωσαν πρώτα μια προκαταβολή 1.000 δολαρίων ήταν αστείο.

Επίσης, φανέρωσε πως υπέθεσε ότι μόλις εγγραφόταν στο OnlyFans θα δεχόταν κριτική.

«Όταν βλέπουν ότι έχεις OnlyFans, σε συνδέουν αυτόματα με το να είσαι, όπως, εντάξει, είναι οι πορνοστάρ. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα στο OnlyFans», είπε.

Με πληροφορίες από CNN