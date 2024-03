Εκλογές στη Ρωσία: Η συμμετοχή ξεπέρασε τα επίπεδα του 2018- Οι δράσεις διαμαρτυρίας

Αυξημένη παρατηρείται και σήμερα η συμμετοχή στις εκλογές στην Ρωσία. Αρκετές ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες, η προσέλευση στις προεδρικές εκλογές έχει φτάσει το 67,54%, ξεπερνώντας ήδη το ποσοστό συμμετοχής στις προηγούμενες εκλογές.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, η συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του 2018 ήταν στο τέλος της διαδικασίας 67,5%.

Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει σημειωθεί ποτέ σε προεδρικές εκλογές στη Ρωσία στη σύγχρονη εποχή ήταν τον Ιούνιο του 1991, όταν έφθασε το 74,7%.

Αυτές οι εκλογές στη Ρωσία έχουν και το στίγμα της Γιούλια Ναβάλναγια η οποία υπόσχεται να συνεχίσει τον αντιπολιτευτικό αγώνα του συζύγου της ενώ είναι στην εξορία.

Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι κάλεσε τους Ρώσους υποστηρικτές του συζύγου της να εμφανιστούν στις κάλπες στις 11 π.μ, ώρα Ελλάδας και να ψηφίσουν οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο εκτός του Βλαντιμίρ Πούτιν. Εικόνες από διαμαρτυρίες προερχόμενες από όλη τη Ρωσία, έχουν μεταδοθεί από συνεργάτες του Ναβάλνι. Η δράση που ονομάστηκε «Μεσημέρι κατά του Πούτιν», είχε σαν αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές σε εκλογικά τμήματα στη Ρωσία.

Η ψηφοφορία διεξάγεται στα εκλογικά κέντρα σε όλες τις 11 ζώνες ώρας της τεράστιας Ρωσίας, σε παράνομα προσαρτημένες περιοχές της Ουκρανίας -όπου οι Ρώσοι εκλογικοί αξιωματούχοι λένε πως πρόκειται για 4,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, ένας ισχυρισμός που είναι πρακτικά αδύνατο να ελεγχθεί εν μέσω πολέμου- και στο διαδίκτυο. Ο Πούτιν ψήφισε διαδικτυακά, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Οι εκλογές διεξάγονται στο πλαίσιο μιας ανελέητης καταστολής που έχει παραλύσει τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις ομάδες δικαιωμάτων, ενώ έχει δώσει στον Πούτιν τον πλήρη έλεγχο του πολιτικού συστήματος.

Αρκετά περιστατικά αναφέρθηκαν την πρώτη μέρα ψηφοφορίας την Παρασκευή, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Η επιλογή ψηφοφόρων να καταστρέψουν ψηφοδέλτια ρίχνοντας μπογιά στις κάλπες, εκλαμβάνεται ως κίνηση στήριξης προς την αντιπολίτευση και ως αναφορά στον νεκρό Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση με μπογιά από υποστηρικτές του Πούτιν το 2017. Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ (πρώην Twitter) δείχνει μία γυναίκα που πλησιάζει την κάλπη για να ρίξει το ψηφοδέλτιό της. Αντί αυτού, όμως, πετάει μαύρη μπογιά, καταστρέφοντας όλα τα ψηφοδέλτια εντός.

