Βόρεια Κορέα: Μία Ρωσίδα επισκέφτηκε το «lux» θέρετρο διακοπών του Κιμ Γιονγκ Ουν

Στη Βόρεια Κορέα, η παρουσία φρουρών ασφαλείας δίπλα στην Αναστασία Σαμσόνοβα και την ομάδα της ήταν η πρώτη ένδειξη ότι αυτό δεν ήταν ένα συνηθισμένο ταξίδι σε παραλία.

Η 33χρονη, που εργάζεται σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, βρέθηκε τον Ιούλιο ανάμεσα στους πρώτους τουρίστες που επισκέφθηκαν το νέο θέρετρο Βονσάν Κάλμα στη Βόρεια Κορέα — μια χώρα που παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή προς τον έξω κόσμο.

Το πολυτελές συγκρότημα, που εγκαινιάστηκε την 1η Ιουλίου, βρίσκεται στην ανατολική ακτή, κοντά σε σημείο δοκιμών πυραύλων, και περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα και υδάτινο πάρκο.

Facebook Twitter φωτ.: Anastasia Samsonova

Παρά τις αρχικές εξαγγελίες για διεθνή τουρισμό, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε Ρώσους τουρίστες, οι οποίοι ταξιδεύουν σε γκρουπ μέσω εξουσιοδοτημένων πρακτορείων.

Η Αναστασία ταξίδεψε με άλλους 14 επισκέπτες, ακολουθώντας ένα αυστηρά προκαθορισμένο πρόγραμμα, πάντα υπό την επίβλεψη οδηγών και φρουρών. «Μας είπαν ότι οι φρουροί ήταν εκεί για να αποφευχθούν τυχαίες επαφές με ντόπιους», ανέφερε.

Facebook Twitter φωτ.: Anastasia Samsonova

Παρά τους περιορισμούς (απαγόρευση φωτογράφισης εργοταξίων, αυστηρό ντύσιμο), η Ρωσίδα τουρίστρια περιγράφει μια εμπειρία «διακοπών χωρίς κόσμο», σε σχεδόν άδειες παραλίες με λευκή άμμο και άψογα οργανωμένες εγκαταστάσεις.

Το ταξίδι ωστόσο έχει υψηλό κόστος: περίπου 1.800 δολάρια για μία εβδομάδα, ποσό που ξεπερνά κατά 60% τον μέσο μηνιαίο μισθό στη Ρωσία. Σε καταστήματα κοντά στο θέρετρο πωλούνταν ακόμη και… παιχνίδια-ρουκέτες έναντι 40 δολαρίων.

Facebook Twitter φωτ.: Anastasia Samsonova

Παρά την προώθησή του ως «κομβικό» για τον τουρισμό και την οικονομία της Βόρειας Κορέας, το Βονσάν Κάλμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τις συνθήκες εργασίας που καταγγέλλουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το 2018, όταν ξεκίνησε η κατασκευή του.

Μέχρι στιγμής μόνο δύο ρωσικές ομάδες έχουν επισκεφθεί το θέρετρο, ενώ παραμένει ασαφές πότε θα επιτραπεί ξανά η είσοδος ξένων επισκεπτών. Ακόμη και Κινέζοι τουρίστες, οι οποίοι συνήθως έχουν πιο εύκολη πρόσβαση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Παρά τις δυσκολίες, η Αναστασία δηλώνει ότι σκοπεύει να επιστρέψει: «Ίσως την επόμενη φορά να δοκιμάσουμε και το χιονοδρομικό κέντρο κοντά στο Βονσάν Κάλμα».

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα