Ουάσινγκτον: Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση όταν πήρε φωτιά συσκευή επιβάτη

«Άρχισα να μυρίζω καπνό, πολλοί επιβάτες έβηχαν» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο ABC News

Ουάσινγκτον: Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση γιατί πήρε φωτιά συσκευή επιβάτη
Φωτ. από τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους στη Ουάσινγκτον / Χ
Ακόμη μία αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους, σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Ουάσινγκτον, το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πτήση 357 της American Airlines, με προορισμό το Φοίνιξ της Αριζόνας, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση όταν πήρε φωτιά η φωτιά συσκευή ενός επιβάτη.

Όπως περιέγραψε επιβάτης της πτήσης στο ABC News, «άρχισα να μυρίζω καπνό και πολλοί επιβάτες έβηχαν». 

Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως καθόταν σε σειρά εξόδου κινδύνου και κοιμόταν, όταν ξύπνησε από αεροσυνοδό που ανέβηκε στη θέση της για να πάρει τον πυροσβεστήρα.

«Όταν κοίταξα πίσω μου, μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι κάτι καιγόταν», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, οι πιλότοι πραγματοποίησαν αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον.

«Η φωτιά στη συσκευή περιορίστηκε άμεσα από τα μέλη του πληρώματος πριν την προσγείωση», ανέφερε η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό. 

