Νέο κρυπτο-κόλπο των Τραμπ: Ποιοι θα γίνουν πλούσιοι και ποιοι θα καταστραφούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ λανσάρει νέο crypto project με την οικογένειά του - Τι κρύβεται πίσω από το σχέδιο, ποιοι κερδίζουν και γιατί οι επενδυτές κινδυνεύουν να χάσουν πολλά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
φωτ.: Getty
0

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει σε ένα νέο «κόλπο» διαδικτυακού πλουτισμού, οι οπαδοί του σπεύδουν να τον ακολουθήσουν. Όμως, οι τελευταίες εμπειρίες δείχνουν ότι οι περισσότεροι επενδυτές κατέληξαν να χάσουν – και μάλιστα πολύ.

Η οικογένεια Τραμπ επιχειρεί ξανά, αυτή τη φορά με ένα φιλόδοξο σχέδιο γύρω από ένα «crypto treasury» token. Όπως όλα δείχνουν όμως, το project έχει στηθεί έτσι ώστε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος και οι γιοι του να επωφεληθούν πρώτοι, ενώ οι απλοί επενδυτές παίρνουν όλο το ρίσκο.

Η πορεία των προηγούμενων σχεδίων των Τραμπ είναι χαρακτηριστική: η Trump Media (Truth Social) έχει χάσει πάνω από 50% της αξίας της, ενώ το memecoin $Trump απογοήτευσε όσους αγόρασαν μετά την πρώτη μέρα, με πτώση σχεδόν 90%. Ακόμα και οι «ψηφιακά συλλεκτικές κάρτες» NFT του Τραμπ, αν και αρχικά εκτοξεύτηκαν, σήμερα πωλούνται σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τα ιστορικά τους υψηλά.

Το νέο εγχείρημα μοιάζει με το μοντέλο της εταιρείας Strategy (πρώην MicroStrategy), η οποία έχει συσσωρεύσει τεράστιες ποσότητες bitcoin, εκμεταλλευόμενη τη χρηματοδότηση μέσω μετοχών και χρέους. Ωστόσο, η εκδοχή των Τραμπ έχει μια βασική διαφορά: αντί για bitcoin, η οικογένεια στηρίζει το δικό της token, το WLFI, μέσω της εταιρείας World Liberty Financial. Ο Έρικ Τραμπ μάλιστα πήρε θέση στο Δ.Σ., καθώς η εταιρεία συγκεντρώνει 1,5 δισ. δολάρια.

Το πρόβλημα; Σε αντίθεση με το bitcoin, που έχει περιορισμένη προσφορά και ισχυρή βάση επενδυτών, το WLFI token δεν προσφέρει μετοχικό μερίδιο ούτε δικαίωμα στα κέρδη. Ουσιαστικά, η αξία του εξαρτάται από την πίστη των υποστηρικτών στον Τραμπ – κι αυτό καθιστά την επένδυση εξαιρετικά επισφαλή.

Ιστορικά, μετοχές που διαπραγματεύονται με μεγάλο premium σε σχέση με τα πραγματικά τους assets καταλήγουν σε κατάρρευση. Το ίδιο συνέβη με funds όπως το Taiwan Fund ή το Destiny Tech100, που ξεκίνησαν με τεράστιες υπερτιμήσεις και στη συνέχεια υποχώρησαν.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: τα «crypto treasury» stocks, όπως αυτό που σχεδιάζει η οικογένεια Τραμπ, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τους επενδυτές να αγοράσουν απευθείας το υποκείμενο crypto σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

Το συμπέρασμα; Η νέα «ευκαιρία» του Τραμπ μοιάζει περισσότερο με μια ακόμα παγίδα για όσους σπεύσουν να επενδύσουν καθυστερημένα. Για την οικογένεια Τραμπ ίσως είναι χρυσή μπίζνα – για τους υπόλοιπους, μπορεί να αποδειχθεί μια ακριβή ψευδαίσθηση.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

0

Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Διεθνή / Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Η οικογένεια Τραμπ κερδίζει δισεκατομμύρια από το κρυπτονόμισμα USD1 της World Liberty, με συνεργασίες που συνδέονται με την Binance και επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ
LIFO NEWSROOM
Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων των γιων του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στην Ασία – Στόχος νέα αποθέματα σε Bitcoin

Διεθνή / Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων των γιων του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στην Ασία – Στόχος νέα αποθέματα σε Bitcoin

Η εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων American Bitcoin, υποστηριζόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ, αναζητά εισηγμένες εταιρείες στην Ασία για στρατηγικές αγορές Bitcoin, στοχεύοντας σε νέα "θησαυροφυλάκια" ψηφιακών νομισμάτων
LIFO NEWSROOM

Τετραήμερη εργασία: Γιατί το «9-5» πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι μοντέλο άλλου αιώνα και «δεν ταιριάζει πλέον»

Διεθνή / Τετραήμερη εργασία: Γιατί το «9-5» πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι μοντέλο άλλου αιώνα και «δεν ταιριάζει πλέον»

Σχεδόν το 11% του εργατικού δυναμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει πλέον ότι εργάζεται τέσσερις ημέρες σε πλήρη και μερική απασχόληση, σύμφωνα με ανάλυση
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Διεθνή / Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις πιέσεις για παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ποιο είναι το διακύβευμα για την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Διεθνή / Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Η πολιτική Τραμπ και οι απρόβλεπτες ενέργειες των ΗΠΑ αναγκάζουν Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία να εξετάσουν εναλλακτικά σχέδια ασφάλειας στην Ασία, προκαλώντας αβεβαιότητα για την περιφερειακή σταθερότητα
THE LIFO TEAM
Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Διεθνή / Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, και την ώρα που εντείνονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει δεκάδες drone εναντίον του ρωσικού εδάφους
LIFO NEWSROOM
Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Διεθνή / Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Το MV Doulos Phos, πρώην επιβατηγό πλοίο και αποστολικό σκάφος, μετατράπηκε σε ξενοδοχείο πολυτελείας στην Ινδονησία, διατηρώντας την ιστορική του κληρονομιά και προσφέροντας εμπειρία θάλασσας στην ξηρά
LIFO NEWSROOM
Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Διεθνή / Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Οργή στην Ιταλία για τις εξωφρενικές τιμές στις παραλίες. Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες φτάνουν έως και 117€ την ημέρα, με τις οικογένειες να εγκαταλείπουν τα beach clubs. Πώς η κρίση μισθών και η πολιτική αντιπαράθεση αλλάζουν το καλοκαίρι των Ιταλών
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Διεθνή / Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο
LIFO NEWSROOM
Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Διεθνή / Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Το X-37B, το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος του Πενταγώνου, εκτοξεύτηκε με πύραυλο της SpaceX από το Κένεντι - Η αποστολή του παραμένει άκρως απόρρητη, με στόχο δοκιμές σε τεχνολογίες αιχμής
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Διεθνή / Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία αυξάνει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, χαλαρώνει τον «φρένο χρέους» και δανείζεται μαζικά, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της οικονομίας
LIFO NEWSROOM
Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Ο 83χρονος Τζον Χιουμ, πρώην κτηματομεσίτης και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ιδιωτικού κοπαδιού ρινόκερων, συνελήφθη στη Νότια Αφρική κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο κεράτων
LIFO NEWSROOM
 
 