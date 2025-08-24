Βόρεια Κορέα: Μυστική βάση κοντά στα σύνορα με την Κίνα για νέους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Η Βόρεια Κορέα έχει κατασκευάσει μια μυστική στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορα με την Κίνα, η οποία ενδέχεται να φιλοξενεί τους νέους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) της Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η «αδήλωτη» βάση Sinpung-dong, που βρίσκεται περίπου 27 χλμ. από τα κινεζικά σύνορα, εντοπίστηκε από το Center for Strategic and International Studies (CSIS), ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την ανάλυση η βάση πιθανόν φιλοξενεί 6 έως 9 πυρηνικά ικανά ICBM και τους εκτοξευτές τους. Τα όπλα αυτά συνιστούν δυνητική πυρηνική απειλή τόσο για την Ανατολική Ασία όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Πούτιν αποθεώνει τους «ηρωικούς» Βορειοκορεάτες που πολεμούν στην Ουκρανία σε επιστολή προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Εκτιμάται πως σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου, οι πύραυλοι μπορούν να μετακινηθούν και να εκτοξευθούν από διαφορετικές, δυσκολότερα ανιχνεύσιμες τοποθεσίες.

Η μελέτη, που αποτελεί την πρώτη λεπτομερή ανοιχτή πηγή επιβεβαίωσης της βάσης Sinpung-dong, τονίζει ότι πρόκειται για μία από τις 15-20 βάσεις πυραύλων που η Βόρεια Κορέα ουδέποτε έχει δηλώσει στις διαπραγματεύσεις αποπυρηνικοποίησης.

Η Βόρεια Κορέα έχει εντατικοποιήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μετά την αποτυχημένη σύνοδο του 2019 στο Ανόι με τις ΗΠΑ, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να ζητά «ταχεία επέκταση» των πυρηνικών δυνατοτήτων.

Από τότε, η Πιονγκγιάνγκ έχει δηλώσει ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα όπλα της, αυτοχαρακτηριζόμενη ως «ανεπίστρεπτη πυρηνική δύναμη».

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δεσμοί με τη Μόσχα έχουν ενισχυθεί. Σύμφωνα με δυτικές πηγές, η Βόρεια Κορέα έστειλε πάνω από 10.000 στρατιώτες και πολεμικό υλικό στη Ρωσία το 2024, ενώ η Ουάσινγκτον καταγγέλλει ότι η Μόσχα ανταποδίδει με τεχνογνωσία σε δορυφορικά και διαστημικά προγράμματα – τεχνολογίες που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη ICBM.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βλαντιμίρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία των χωρών τους