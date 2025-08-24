ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βόρεια Κορέα: Μυστική βάση κοντά στα σύνορα με την Κίνα για νέους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Νέα έρευνα αποκαλύπτει μυστική στρατιωτική βάση της Βόρειας Κορέας κοντά στα σύνορα με την Κίνα, που πιθανόν φιλοξενεί πυρηνικούς διηπειρωτικούς πυραύλους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βόρεια Κορέα: Μυστική βάση κοντά στα σύνορα με την Κίνα για νέους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η Βόρεια Κορέα έχει κατασκευάσει μια μυστική στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορα με την Κίνα, η οποία ενδέχεται να φιλοξενεί τους νέους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) της Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η «αδήλωτη» βάση Sinpung-dong, που βρίσκεται περίπου 27 χλμ. από τα κινεζικά σύνορα, εντοπίστηκε από το Center for Strategic and International Studies (CSIS), ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την ανάλυση η βάση πιθανόν φιλοξενεί 6 έως 9 πυρηνικά ικανά ICBM και τους εκτοξευτές τους. Τα όπλα αυτά συνιστούν δυνητική πυρηνική απειλή τόσο για την Ανατολική Ασία όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκτιμάται πως σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου, οι πύραυλοι μπορούν να μετακινηθούν και να εκτοξευθούν από διαφορετικές, δυσκολότερα ανιχνεύσιμες τοποθεσίες.

Η μελέτη, που αποτελεί την πρώτη λεπτομερή ανοιχτή πηγή επιβεβαίωσης της βάσης Sinpung-dong, τονίζει ότι πρόκειται για μία από τις 15-20 βάσεις πυραύλων που η Βόρεια Κορέα ουδέποτε έχει δηλώσει στις διαπραγματεύσεις αποπυρηνικοποίησης.

Η Βόρεια Κορέα έχει εντατικοποιήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μετά την αποτυχημένη σύνοδο του 2019 στο Ανόι με τις ΗΠΑ, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να ζητά «ταχεία επέκταση» των πυρηνικών δυνατοτήτων.

Από τότε, η Πιονγκγιάνγκ έχει δηλώσει ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα όπλα της, αυτοχαρακτηριζόμενη ως «ανεπίστρεπτη πυρηνική δύναμη».

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δεσμοί με τη Μόσχα έχουν ενισχυθεί. Σύμφωνα με δυτικές πηγές, η Βόρεια Κορέα έστειλε πάνω από 10.000 στρατιώτες και πολεμικό υλικό στη Ρωσία το 2024, ενώ η Ουάσινγκτον καταγγέλλει ότι η Μόσχα ανταποδίδει με τεχνογνωσία σε δορυφορικά και διαστημικά προγράμματα – τεχνολογίες που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη ICBM.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Πούτιν αποθεώνει τους «ηρωικούς» Βορειοκορεάτες που πολεμούν στην Ουκρανία σε επιστολή προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Διεθνή / Ο Πούτιν αποθεώνει τους «ηρωικούς» Βορειοκορεάτες που πολεμούν στην Ουκρανία σε επιστολή προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Το 2024, η Βόρεια Κορέα απέστειλε πάνω από 10.000 στρατιώτες στο Κουρσκ μαζί με οβίδες πυροβολικού, πυραύλους και πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς
LIFO NEWSROOM
Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Διεθνή / Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Βορειοκορεάτης άνδρας διέφυγε από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, κολυμπώντας 10 ώρες κατά μήκος της ακτής και αποφεύγοντας ένοπλους φρουρούς με εντολή να σκοτώσουν κάθε φυγά
ΦΩΤ.: GETTY

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Διεθνή / Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Οργή στην Ιταλία για τις εξωφρενικές τιμές στις παραλίες. Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες φτάνουν έως και 117€ την ημέρα, με τις οικογένειες να εγκαταλείπουν τα beach clubs. Πώς η κρίση μισθών και η πολιτική αντιπαράθεση αλλάζουν το καλοκαίρι των Ιταλών
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Διεθνή / Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο
LIFO NEWSROOM
Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Διεθνή / Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Το X-37B, το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος του Πενταγώνου, εκτοξεύτηκε με πύραυλο της SpaceX από το Κένεντι - Η αποστολή του παραμένει άκρως απόρρητη, με στόχο δοκιμές σε τεχνολογίες αιχμής
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Διεθνή / Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία αυξάνει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, χαλαρώνει τον «φρένο χρέους» και δανείζεται μαζικά, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της οικονομίας
LIFO NEWSROOM
Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Ο 83χρονος Τζον Χιουμ, πρώην κτηματομεσίτης και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ιδιωτικού κοπαδιού ρινόκερων, συνελήφθη στη Νότια Αφρική κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο κεράτων
LIFO NEWSROOM
Προειδοποιητικά πυρά στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας: Απειλείται «ανεξέλεγκτη» σύγκρουση, λέει η Πιονγκγιάνγκ

Διεθνή / Προειδοποιητικά πυρά στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας: Απειλείται «ανεξέλεγκτη» σύγκρουση, λέει η Πιονγκγιάνγκ

Οι νοτιοκορεάτικες ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως υπήρξαν προειδοποιητικά πυρά - Είπαν ότι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας πέρασαν τα σύνορα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη
LIFO NEWSROOM
 
 