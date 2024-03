Ρωσικές εκλογές: Με επεισόδια και μπογιές σε κάλπες συνεχίζεται η ψηφοφορία

Για δεύτερη ημέρα το Σάββατο συνεχίζονται οι ρωσικές εκλογές, με επεισόδια και περιστατικά όπου ψηφοφόροι κατέστρεψαν κάλπες ρίχνοντας μπογιά.

Αρκετά περιστατικά αναφέρθηκαν την Παρασκευή, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Η επιλογή ψηφοφόρων να καταστρέψουν ψηφοδέλτια ρίχνοντας μπογιά στις κάλπες, εκλαμβάνεται ως κίνηση στήριξης προς την αντιπολίτευση και ως αναφορά στον νεκρό Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση με μπογιά από υποστηρικτές του Πούτιν το 2017. Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ (πρώην Twitter) δείχνει μία γυναίκα που πλησιάζει την κάλπη για να ρίξει το ψηφοδέλτιό της. Αντί αυτού, όμως, πετάει μαύρη μπογιά, καταστρέφοντας όλα τα ψηφοδέλτια εντός.

You can also pour dye into the 🇷🇺 polling box. pic.twitter.com/uwvKrDfrFk