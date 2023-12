Ρωσικά ΜΜΕ: Η αστυνομία έκανε εφόδους σε γκέι μπαρ

Εφόδους σε πολλά γκέι μπαρ της Μόσχας έκανε το βράδυ της Παρασκευής, η αστυνομία σύμφωνα με ρωσικά Μέσα στοχεύοντας άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Οι έφοδοι σε γκέι μπαρ της Μόσχας έγιναν μόλις μία ημέρα μετά, από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριο της Ρωσίας, να απαγορεύσει τις δραστηριότητές του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος στη χώρα. Οι θαμώνες των γκέι μπαρ, τέθηκαν για λίγο υπό κράτηση ενώ η αστυνομία φωτογράφησε τα διαβατήριά τους κατά τη διάρκεια των επιδρομών, σύμφωνα με το κανάλι του Telegram.



Ένας θαμώνας, δήλωσε πως φοβόταν ότι θα του επιβληθεί ποινή φυλάκισης, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων η απάντηση των αρχών σύμφωνα με τον θαμώνα, ήταν πως έψαχναν για ναρκωτικά.

«Στη μέση του πάρτι, η μουσική σταμάτησε και η αστυνομία άρχισε να μπαίνει στα μπαρ», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι στο πάρτι στο κέντρο της Μόσχας υπήρχαν και ξένοι υπήκοοι. Ένα άλλο κανάλι του Telegram, ανέφερε ότι το βράδυ της Παρασκευής έγιναν επιδρομές σε τρία κλαμπ στη Μόσχα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν φωτογραφίες και ένα βίντεο που φέρεται να δείχνουν ένα αστυνομικό βαν και αστυνομικούς έξω από ένα από τα κλαμπ.

Το σύνταγμα της Ρωσίας, τροποποιήθηκε το 2020 για να καταστεί σαφές ότι ο γάμος σημαίνει ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και οι ενώσεις ομοφύλων δεν αναγνωρίζονται στη χώρα.



Τα τελευταία χρόνια η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της χώρας δέχεται όλο και μεγαλύτερη πίεση από τις αρχές, λέει ο Steve Rosenberg του BBC στη Μόσχα. Το 2013 ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την «προπαγάνδα μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων» που απευθύνεται σε ανηλίκους.



Πέρυσι, οι περιορισμοί αυτοί επεκτάθηκαν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες στη Ρωσία. Οι αναφορές στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα έχουν διαγραφεί από βιβλία, ταινίες, διαφημίσεις και τηλεοπτικές εκπομπές.



Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι αποχρωμάτισε ένα ουράνιο τόξο σε ένα νοτιοκορεατικό ποπ βίντεο, για να μην κατηγορηθεί για παραβίαση του νόμου περί «ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας».

⚡️-In Moscow, police raided gay clubs



In Moscow, the police arrived at a club on Malaya Yakimanka, where a party for the LGBT community was taking place.



During the raid, the visitors' documents were checked, their passports were photographed. pic.twitter.com/saVSziDl69