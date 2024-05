Ρωσία: Τρεις νεκροί μετά την πτώση λεωφορείου σε ποταμό στην Αγία Πετρούπολη

Ένα λεωφορείο με 20 επιβάτες έπεσε στον ποταμό Μόικα στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ τα αίτια της πτώσης δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης δείχνει το λεωφορείο να κινείται αρχικά με χαμηλή ταχύτητα και να χάνει τον έλεγχο ενώ κάνει δεξιά στροφή και να πέφτει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Στη συνέχεια, το λεωφορείο πέφτει από την πλευρά της γέφυρας και πέφτει στον ποταμό Μόικα.

Οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης άρχισαν γρήγορα να διασώζουν ανθρώπους από το βυθισμένο λεωφορείο, με τη βοήθεια περαστικών που έριχναν σημαδούρες.

A passenger bus carrying around 20 people crashed into the Moyka River in Saint Petersburg, Russia, Friday, killing at least five. Local police said the circumstances that led to the bus being driven into the river were still being determined. https://t.co/qlp6ux17qF pic.twitter.com/JA2gF8K5ki