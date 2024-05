Εσθονία: Αφίσα του Πούτιν με λεζάντα «εγκληματίας πολέμου» είναι ορατή μέχρι τη Ρωσία

Σε τοίχος του μεσαιωνικού κάστρου Χέρμαν στη πόλη Νάρβα της Εσθονίας, κρέμασαν αφίσα με την φωτογραφία του Βλαντιμίρ Πούτιν και λεζάντα που γράφει «εγκληματίας πολέμου», η οποία είναι ορατή από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα social media, η αφίσα με την φωτογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει αρκετά μεγάλες διαστάσει ώστε να είναι ορατή από τη γειτονική Ρωσία. Σημειώνεται πως η πόλη Νάρβα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας στα βορειοανατολικά της χώρας και βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία.

Η αφίσα συγκεκριμένα είναι ορατή από την κοντινή ρωσική πόλη Ιβανγκόροντ, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Εσθονίας (ERR). Η κίνηση αυτή είναι συμβολική καθώς σήμερα συμπληρώνονται 79 χρόνια από τότε που η πρώην Σοβιετική Ένωση, μαζί με τις ΗΠΑ και άλλες συμμαχικές δυνάμεις, νίκησε τη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

On #Estonia's border with #Russia's evil empire.

Narva today!#Putin is a war criminal!



