Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων μία 11χρονη, είναι ο τραγικός απολογισμός έκρηξης φυσικού αερίου που προκλήθηκε σε διώροφο κτίριο, το οποίο κατέρρευσε μερικώς σε ένα χωριό της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιοχής Λιπέτσκ Ίγκορ Αρταμόνοφ.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον Βασίλι Ραζμούνοφ, τον επικεφαλής του τοπικού υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών.

Οπτικό υλικό δείχνει εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο στο Σολινταρνόστ, ένα χωριό που βρίσκεται 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, και διασώστες στον τόπο του δυστυχήματος που προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Another natural gas #explosion in #Russia. Two storey residental building partly collapsed due to domestic gas explosion. Two people pronounced dead: female 11y/o and female 50y/o, eight people injured#disaster #Catastrophe pic.twitter.com/85GNTbRmPY