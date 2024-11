Ρωσία: Πώς μια κλοπή βούτυρου αποκαλύψε ένα τεράστιο πρόβλημα

Οι κλοπές βούτυρου στη Ρωσία έχουν φέρει στο προσκήνιο ένα μεγάλο πρόβλημα: τον αντίκτυπο που είχε στον πληθωρισμό η μετατροπή της οικονομία της χώρας σε πολεμική, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το πλεόνασμα του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σε όπλα και πυρομαχικά βοήθησε τη Μόσχα να διατηρήσει ένα πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, αλλά αυξάνει όλο και περισσότερο το κόστος για καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας στο Εκατερίνενμπουργκ, την πρωτεύουσα της αμυντικής βιομηχανίας της Ρωσίας, απαθανάτισαν πρόσφατα δύο μασκοφόρους να μπαίνουν κρυφά σε ένα γαλακτοκομείο. Καθώς ο ένας έκανε έφοδο στο ταμείο, ο άλλος έφυγε με 20 κιλά βούτυρο. Η Αλεξάντρα Προκοπένκο, συνεργάτης στο Carnegie Russia Eurasia Center στο Βερολίνο είπε: «Το μέσο εργοστάσιο παραγωγής βουτύρου θα ήταν πολύ χαρούμενο να καλύψει τη ζήτηση και να εργαστεί σε τρεις βάρδιες. Αλλά δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να προσλάβουν». «Δεν μπορείς να πολεμήσεις και τον πληθωρισμό και έναν πόλεμο ταυτοχρόνως», είπε.

Another daring robbery has been committed in Russia❗In Yekaterinburg, robbers stole all the butter from a store❗🤣



Butter prices in the Russian Federation have increased by more than 20% since the beginning of the year 🎉 pic.twitter.com/pbzXShgGnC