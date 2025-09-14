Ρωσία: Καταγγελίες για σαμποτάζ σε δύο τρένα - «Εμείς χτυπήσαμε το ένα» λένε οι Ουκρανοί

Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Λένινγκραντ, στη δυτική Ρωσία.

Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ένας μηχανοδηγός και να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που έδειχναν πολλά βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.

In the Leningrad region of Russia trains are strangely derailing. In the Luzhsky district of St. Petersburg, a diesel locomotive derailed. Also in the Gatchinsky district, an electric locomotive derailed, killing the engineer and damaging the railroad tracks pic.twitter.com/XVdQ0NUfRw — raging545 (@raging545) September 14, 2025

Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες Σάββατο το βράδυ σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιφέρεια Οριόλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

«Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου κοντά στον σταθμό Σεμρίνο στην περιοχή Γκάτσινα της περιφέρειας Λένινγκραντ», ανέφερε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο Telegram.

«Ο μηχανοδηγός σκοτώθηκε. Παγιδεύτηκε στην καμπίνα και υπέκυψε στα τραύματά του στο ασθενοφόρο αφού απεγκλωβίστηκε», πρόσθεσε.

Επίσης, εμπορικό τρένο που μετέφερε 15 άδεια βαγόνια-βυτιοφόρα εκτροχιάστηκε σε μια περιοχή νοτιότερα χωρίς να υπάρξουν θύματα, είχε επισημάνει νωρίτερα ο Ντροζντένκο. «Οι ερευνητές διερευνούν την πιθανότητα δολιοφθοράς», πρόσθεσε.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν σημειωθεί επανειλημμένα στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο εκτροχιασμοί, εκρήξεις και πυρκαγιές, τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανική δολιοφθορά.

🚨BREAKING: Earlier today in the Luzhsky district of Saint Petersburg, Russia, a diesel freight train with 15 tankers derailed, with potential Ukrainian sabotage suspected. pic.twitter.com/5PpVIPM07A — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 14, 2025

Ρωσία: «Το Κίεβο ευθύνεται»

Πηγή από την υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας (GUR) δήλωσε σήμερα στο AFP ότι το Κίεβο ευθύνεται για δύο επιχειρήσεις δολιοφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου της Ρωσίας, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Σε μήνυμα προς το AFP η ανώνυμη αυτή πηγή επεσήμανε ότι η GUR, σε συνεργασία με μονάδες του ουκρανικού στρατού, εξαπέλυσε χθες Σάββατο επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Οριόλ καθώς και μία ακόμη σήμερα το πρωί στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.

A train carrying 15 fuel tanks derailed in St. Petersburg, Russia. It is reported that sabotage may have been the cause. pic.twitter.com/i3bOXSx5l4 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 14, 2025

Η GUR ανέλαβε την ευθύνη για μόνο ένα από τα δύο περιστατικά, λέγοντας ότι προκάλεσε έκρηξη περίπου στις 02:30 σήμερα τα ξημερώματα σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ της Αγίας Πετρούπολης και της Πσκοβ.

Η GUR εξήγησε ότι διεξήγαγε αυτές τις επιχειρήσεις προκειμένου «να διαταράξει» τη σύνδεση μεταξύ των πόλεων Οριόλ και Κουρσκ και πρόσθεσε ότι οι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν, ήταν μέλη ομάδας αποναρκοθέτησης που είχαν σταλεί στην περιοχή μετά τον εντοπισμό ναρκών από εργαζόμενους στον ρωσικό σιδηρόδρομο.