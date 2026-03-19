Ο Val Kilmer επιστρέφει στην οθόνη μέσω AI σε νέα ταινία

Ο Val Kilmer επιστρέφει στην οθόνη μέσω AI στο As Deep as the Grave, παρότι δεν πρόλαβε να γυρίσει ούτε μία σκηνή όσο ζούσε. Σύμφωνα με την παραγωγή, η χρήση της εικόνας και της φωνής του έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς του και με αποζημίωση προς το ίδρυμα του ηθοποιού.

Ο Kilmer είχε επιλεγεί ήδη από το 2020 για τον ρόλο του Father Fintan, ενός καθολικού ιερέα με στενή σχέση με την πνευματική παράδοση των ιθαγενών της Αμερικής, όμως η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε να φτάσει ποτέ στο set. Οι δημιουργοί λένε ότι η ταινία είχε σχεδιαστεί εξαρχής με εκείνον στο μυαλό τους και ότι αργότερα διαπίστωσαν πως ο χαρακτήρας έλειπε ουσιαστικά από την τελική μορφή της ιστορίας.

Η AI εκδοχή του θα έχει, σύμφωνα με την παραγωγή, σημαντική παρουσία στην ολοκληρωμένη ταινία. Για τη δημιουργία της χρησιμοποιήθηκαν νεότερες εικόνες του Kilmer, υλικό από τα τελευταία χρόνια της ζωής του και η φωνή του, η οποία είχε ήδη αποκατασταθεί τεχνολογικά μετά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που του είχε αφήσει ο καρκίνος στον λαιμό.

Η ταινία, που παλιότερα είχε τον τίτλο Canyon del Muerto, βασίζεται στην αληθινή ιστορία των αρχαιολόγων Ann και Earl Morris και των ανασκαφών τους στο Canyon de Chelly της Αριζόνα, στην προσπάθειά τους να φωτίσουν την ιστορία των Ναβάχο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Abigail Lawrie και Tom Felton, ενώ στο cast συμμετέχουν επίσης οι Wes Studi και Abigail Breslin.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια της AI χρήσης στο σινεμά. Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί λένε ότι κινήθηκαν με βάση τις οδηγίες της SAG και με τη στήριξη της οικογένειας του Kilmer, με τη Mercedes Kilmer να σημειώνει ότι ο πατέρας της έβλεπε τις νέες τεχνολογίες ως εργαλείο που μπορούσε να διευρύνει τις δυνατότητες της αφήγησης.