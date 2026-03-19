Το Sky News διακόπτει τη συνεργασία του με το Sky Arabia μετά τις κατηγορίες για «προπαγάνδα»

Το Sky ετοιμάζεται να βάλει τέλος στη συνεργασία του με το Sky News Arabia, το ενημερωτικό δίκτυο που λειτουργεί σε κοινοπραξία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά από κατηγορίες για προπαγάνδα και συγκάλυψη εγκλημάτων πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, ο βρετανικός όμιλος έχει ήδη ενημερώσει ότι σκοπεύει να αποσύρει την άδεια χρήσης του brand «Sky News Arabia» μέσα στο επόμενο έτος.

Όπως αναφέρεται, στελέχη της Sky είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεση αυτή στην κρατική εταιρεία media των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, IMI, ήδη από τα τέλη του περασμένου έτους, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες για τη λήξη της συμφωνίας.

Παρότι οι δύο πλευρές παραμένουν σε επικοινωνία και δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα συμφωνία, προς το παρόν τόσο η Sky όσο και η IMI αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Sky News will withdraw Sky News Arabia’s licence to use its brand next year after it was accused of whitewashing human rights abuses carried out by the RSF in Sudanhttps://t.co/vxUSQjsC3i — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 19, 2026

Σύγκρουση των Sky και κατηγορίες για «ξέπλυμα» εγκλημάτων στο Σουδάν

Η απόφαση έρχεται μετά από σοβαρές καταγγελίες ότι το Sky News Arabia επιχείρησε να υποβαθμίσει ή να «ξεπλύνει» τις θηριωδίες που αποδίδονται στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), μια παραστρατιωτική οργάνωση στο Σουδάν που, σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, υποστηρίζεται από τα Εμιράτα.

Ο σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, αντιπρόεδρος των ΗΑΕ και ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, φέρεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της χώρας στο Σουδάν, καθώς και στη χρηματοδότηση της IMI.

Τα ΗΑΕ, πάντως, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκλήματα που αποδίδονται στις RSF.

Επικριτές υποστηρίζουν ότι η κάλυψη του πολέμου στο Σουδάν από το Sky News Arabia επηρεάζεται άμεσα από την ηγεσία των Εμιράτων, ενώ πρώην στελέχη της Sky στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δηλώσει ότι το κανάλι έχει μετατραπεί σε «όργανο» των κυβερνώντων.

Το περιστατικό στο Νταρφούρ

Όπως έκανε γνωστό η Telegraph, ένα από τα περιστατικά που προκάλεσαν αντιδράσεις, σχετιζόταν με την κάλυψη της κατάληψης της πόλης Ελ Φάσερ στο Νταρφούρ από τις RSF.

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν σφαγές χιλιάδων αμάχων, με σκηνές τόσο εκτεταμένες που διακρίνονταν από το διάστημα. Αποστολή του ΟΗΕ κατέληξε τον Φεβρουάριο ότι το μοτίβο βιασμών, δολοφονιών και εθνοκάθαρσης συνιστά πιθανή γενοκτονία.

Ωστόσο, το Sky News Arabia έστειλε ανταποκρίτρια στο σημείο, η οποία είναι παντρεμένη με υψηλόβαθμο στέλεχος της παράλληλης κυβέρνησης των RSF, και μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις θηριωδίες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η δημοσιογράφος εμφανίζεται να αγκαλιάζει διοικήτρια των RSF, η οποία είχε καλέσει μαχητές να διαπράξουν βιασμούς, λέγοντας «είμαστε μαζί σας».

Το δίκτυο δημοσίευσε επίσης άρθρα που αμφισβητούσαν ακόμη και τη γνησιότητα των δορυφορικών εικόνων, χαρακτηρίζοντάς 'τες ως «ψευδείς ειδήσεις».

Η συνεργασία μεταξύ Sky και IMI ξεκίνησε το 2010 ως κοινοπραξία 50-50, με στόχο την ανάπτυξη ενός διεθνούς ειδησεογραφικού δικτύου στη Μέση Ανατολή.

Την περίοδο εκείνη, η Sky ανήκε στον όμιλο News Corp του Ρούπερτ Μέρντοκ, ο οποίος επιδίωκε ευρύτερες συνεργασίες με τα ΗΑΕ. Μεταξύ άλλων, υπήρχαν σχέδια για θεματικό πάρκο της 20th Century Fox στο Ντουμπάι, τα οποία τελικά εγκαταλείφθηκαν το 2018.

Η Sky πέρασε το ίδιο έτος στον έλεγχο της αμερικανικής Comcast. Η αποχώρηση από το Sky News Arabia έρχεται μετά από παρόμοια κίνηση στην Αυστραλία, όπου έληξε η άδεια χρήσης του brand από τη News Corp, λόγω διαφορών στο δημοσιογραφικό ύφος και την πολιτική κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από Telegraph

