Πέδρο Σάντσεθ: Πώς η στάση του για το Ιράν έγινε γραμμή στην Ευρώπη

Ξεκινώντας ως μία «φωνή της μειοψηφίας» μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλείοντας μεταγενέστερα τη συμμετοχή της χώρας του σε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, η στάση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, φαίνεται πως κερδίζει έδαφος εντός της Γηραιάς Ηπείρου όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η καταδίκη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ είχε αρχικά απομονώσει τη Μαδρίτη εντός Ευρώπης.

Πλέον, όμως, η στάση αυτή φαίνεται να κερδίζει έδαφος: «Η Ευρώπη επιτέλους σηκώνεται όρθια, όπως έκανε η Ισπανία από την αρχή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε συνέντευξή του στο Politico.

Πέδρο Σάντσεθ: Πώς άλλαξε την προσέγγιση της Ευρώπης στο θέμα Ιράν

Στις πρώτες ώρες μετά τους βομβαρδισμούς που πυροδότησαν τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η ξεκάθαρη αντίθεση της Ισπανίας και η αναφορά σε «παράνομη» ενέργεια έρχονταν σε αντίθεση με τη πιο επιφυλακτική στάση άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που απέφευγαν να συγκρουστούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες, η στάση αυτή φαίνεται να αλλάζει. Ακόμη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, γνωστή για τη στενή σχέση της με τον Τραμπ, δήλωσε ότι η επίθεση «βρίσκεται εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου».

Σύμφωνα με προσχέδιο συμπερασμάτων που επικαλείται το Politico, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης, οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να απευθύνουν σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ, ζητώντας «πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ο Αλμπάρες άσκησε έμμεση κριτική και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως «θεματοφύλακας της παλιάς παγκόσμιας τάξης» και ότι χρειάζεται μια πιο ρεαλιστική εξωτερική πολιτική βασισμένη στα συμφέροντα.

Πέδρο Σάντσεθ: Η σύνδεση της σύγκρουσης στο Ιράν με την Ουκρανία

«Ο πραγματικός ρεαλισμός σημαίνει να μιλάς για ειρήνη, να προστατεύεις την ευημερία των πολιτών και να προωθείς την αποκλιμάκωση», απάντησε ο Ισπανός υπουργός.

Όπως σημείωσε, το ζήτημα δεν αφορά σύγκρουση μεταξύ «παλιάς» και «νέας» τάξης πραγμάτων, αλλά την υπεράσπιση ενός διεθνούς συστήματος που έχει προσφέρει στην Ευρώπη δεκαετίες ειρήνης και ευημερίας.

Ο Αλμπάρες συνέδεσε την επίθεση στο Ιράν με άλλες διεθνείς κρίσεις, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αλλά και η επιθυμία του Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

«Οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής δεν μπορούν να επιβάλλονται με πόλεμο», τόνισε, προειδοποιώντας ότι η υπονόμευση της διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες «θα οδηγήσει μόνο σε χάος».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μεταστροφή της ΕΕ αποδεικνύει πως η Ισπανία δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνη, αλλά «απλώς πρώτη», ανοίγοντας τον δρόμο για τους υπόλοιπους. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση να αντιταχθεί «σε έναν μονομερή πόλεμο που δεν είναι δικός μας και για τον οποίο ούτε ενημερωθήκαμε ούτε ερωτηθήκαμε».

Ήδη, όπως είπε, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης είναι ορατές για τους Ευρωπαίους πολίτες, με αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και τον κίνδυνο νέας μεταναστευτικής κρίσης. «Υπάρχουν ήδη σχεδόν 1 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι στον Λίβανο. Όλοι θυμόμαστε πώς επηρέασε την Ευρώπη η έξοδος των Σύρων προσφύγων», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο Αλμπάρες τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρεί ενιαία στάση απέναντι σε κάθε πόλεμο, είτε πρόκειται για την Ουκρανία είτε για τη Μέση Ανατολή. «Είμαστε πάντα στο πλευρό των αμάχων που πρέπει να προστατευτούν», είπε. «Λέμε το ίδιο είτε το θύμα είναι ένα λευκό παιδί με μπλε μάτια είτε ένα παιδί με σκούρο δέρμα και μάτια».

Με πληροφορίες από Politico

