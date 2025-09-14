Ουκρανία: Σφοδρή πυραυλική επίθεση με 361 drones στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σφοδρή πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ουκρανία στη Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, σε ανακοίνωσή του ανέφερε πως καταρρίφθηκαν τουλάχιστον 361 ουκρανικά drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανάμεσά τους τέσσερις κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες αλλά και ένας αμερικανικής κατασκευής πύραυλος HIMARS.

Από την επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μεγάλο διυλιστήριο Κιρίσι της εταιρείας Surgutneftgaz, το οποίο είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα της Ρωσίας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τρία drones καταστράφηκαν στην περιοχή του Κιρίσι, ενώ πρόσθεσε ότι η φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο από την πτώση των συντριμμιών έχει κατασβεστεί.

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε επιβεβαίωσε ότι επιτέθηκε εναντίον του διυλιστηρίου, σημειώνοντας ότι εξαπέλυσε «ένα επιτυχημένο πλήγμα».

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, προκειμένου να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας και να συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Reuters