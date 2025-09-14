ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ουκρανία: Σφοδρή πυραυλική επίθεση με 361 drones στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Από την επίθεση ξέσπασε φωτιά στο μεγάλο διυλιστήριο Κιρίσι στη βορειοδυτική Ρωσία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ουκρανία: Σφοδρή πυραυλική επίθεση με 361 drones στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / EPA
0

Σφοδρή πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ουκρανία στη Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, σε ανακοίνωσή του ανέφερε πως καταρρίφθηκαν τουλάχιστον 361 ουκρανικά drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανάμεσά τους τέσσερις κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες αλλά και ένας αμερικανικής κατασκευής πύραυλος HIMARS.

Από την επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μεγάλο διυλιστήριο Κιρίσι της εταιρείας Surgutneftgaz, το οποίο είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα της Ρωσίας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τρία drones καταστράφηκαν στην περιοχή του Κιρίσι, ενώ πρόσθεσε ότι η φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο από την πτώση των συντριμμιών έχει κατασβεστεί. 

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε επιβεβαίωσε ότι επιτέθηκε εναντίον του διυλιστηρίου, σημειώνοντας ότι εξαπέλυσε «ένα επιτυχημένο πλήγμα».

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, προκειμένου να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας και να συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Reuters

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Ο δήμαρχος του Σικάγου ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE

Διεθνή / ΗΠΑ: Ο δήμαρχος του Σικάγου ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Βιγιέγας Γκονζάλες αντιστάθηκε σε έλεγχο και «οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον των αστυνομικών»
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο» - Οικογένειες φεύγουν νύχτα εξαιτίας των ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών

Διεθνή / Γάζα: «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο» - Οικογένειες φεύγουν νύχτα εξαιτίας των ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι η Πόλη της Γάζας αποτελεί το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς - Προειδοποίησε όλους τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εν αναμονή μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης
LIFO NEWSROOM
Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Ένας προκλητικός ρήτορας, που τα τελευταία χρόνια έγινε διάσημος στους κύκλους του κινήματος MAGA και ενέπνευσε μια γενιά φοιτητών να πολιτικοποιηθούν και να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη του συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Διεθνή / Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Ζητά από τα μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα, για την οποία θεωρεί ότι «ασκεί κυριαρχία» πάνω στη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Το υπουργείο δεσμεύτηκε να παραδώσει έγγραφα που αναμένεται να περιλαμβάνουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του και συνεργό του, Γκιζλέιν Μαξγουέλ
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

«Περίμενα να πάω να της βάλω την τιάρα και άκουγα τον πρίγκιπα που ωρυόταν και φώναζε στο διπλανό δωμάτιο» θυμάται ο κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας
LIFO NEWSROOM
«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Διεθνή / «Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο - Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Κατάρ καταγγέλλουν παραβίαση διεθνούς δικαίου, ενώ οι Συμφωνίες του Αβραάμ κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα
LIFO NEWSROOM
 
 