Επιθέσεις Ιράν σε εγκατάσταση LNG στο Κατάρ: Είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο - Η Σαουδική Αραβία προειδοποιεί

Την εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ - Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, LNG) στοχοποίησε- χθες Τετάρτη και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα- το Ιράν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση στον κόσμο.

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία διεμήνυσε σήμερα ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει με στρατιωτικά μέσα, «εάν κριθεί αναγκαίο», τις επιθέσεις του Ιράν, που βάζει στο στόχαστρο τη χώρα, όπως και άλλα κράτη του Κόλπου, με drones και πυραύλους.

«Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεξαγάγουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις αν είναι απαραίτητο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, ο πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν, έπειτα από συνεδρίαση στο Ριάντ στην οποία συμμετείχαν κάπου δέκα ομόλογοί του από αραβικές ή μουσουλμανικές χώρες.

Το Ιράν «προσπαθεί να ασκήσει πίεση στους γείτονές του» με τις επιθέσεις αυτές, έκρινε ο ΥΠΕΞ, προσθέτοντας πως «το βασίλειο δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις, αντίθετα η πίεση θα αποβεί σε βάρος αυτών που την ασκούν».

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες ότι έγινε στόχος νέων ιρανικών επιθέσεων. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα Ριάντ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι.

«Το ότι στοχοποιήθηκε το Ριάντ ενώ συνεδρίαζαν πολλοί διπλωμάτες (...) Νομίζω πως αυτό ήταν η πιο σαφής ένδειξη ότι το Ιράν δεν πιστεύει στη διπλωματία», δεν πιστεύει στη σημασία του να κάνει «διάλογο με τους γείτονές του», επέμεινε ο σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών Φάισαλ.

Καταδίκασε επίσης, τις επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον «πολιτικών εγκαταστάσεων» σε κράτη του Κόλπου. «Ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε οι χώρες του Κόλπου αποδέχονται (...) τον εκβιασμό, και κάθε κλιμάκωση θα ακολουθηθεί από κλιμάκωση», προειδοποίησε.

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Ριάντ, τονίστηκε πως καταδίκασαν «την εσκεμμένη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και drones για να στοχοποιούνται κατοικημένες περιοχές και πολιτικές υποδομές» και επαναβεβαιώνεται «το δικαίωμα των κρατών να αμυνθούν», ενώ διατυπώθηκε η απαίτηση στο Ιράν «να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του».

Τι ζητά το Ιράν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Επίσης, το Ιράν φέρεται να επιδιώκει αποζημίωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορώντας τα ότι επέτρεψαν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικού εδάφους, όπως ενημέρωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού με επιστολή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Nournews που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Στην επιστολή του, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί αναφέρει ότι η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους για τις επιθέσεις συνιστά «μια άδικη ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία συνεπάγεται κρατικής ευθύνης».

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν παγκόσμια ευθύνη να επανορθώσουν, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης για όλες τις υλικές και ηθικές ζημίες που προκλήθηκαν.

#BREAKING: Iranian drones struck Qatar's Ras Laffan Industrial City, home to the world's largest LNG complex, igniting a fire and forcing partial production halt amid retaliation for Israel's strike on the shared South Pars gas field. pic.twitter.com/z43YapaBEj — Breaking News (@TheNewsTrending) March 18, 2026

Απειλές Τραμπ μετά τις επιθέσεις Ιράν σε εγκατάσταση LNG στο Κατάρ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι ο στρατός του θα καταστρέψει κοιτάσματα αερίου στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, της χώρας που κατατάσσεται δεύτερη στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, που είχαν αποτέλεσμα να σημειώσουν νέα άνοδο οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές.

Αν το Ιράν «αποφασίσει απερίσκεπτα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», τότε «οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε μέσω Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος .

Επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το ιρανικό τμήμα του υπεράκτιου κοιτάσματος στον Περσικό Κόλπο, άλλο μέρος του οποίου εκμεταλλεύεται το Κατάρ, διατεινόμενος ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον βομβαρδισμό αυτό.

Σε αντίποινα, το Ιράν στοχοποίησε την εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, χθες Τετάρτη και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η QatarEnergy, η δημόσια επιχείρηση ενέργειας του εμιράτου, έκανε λόγο για «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές» στην εγκατάσταση.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν εξαιτίας της επίθεσης «περιορίστηκαν πλήρως» νωρίς το πρωί, διαβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Πάνω από 112 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου

Το εμιράτο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον πλανήτη και η εγκατάσταση στη Ρας Λαφάν είναι η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Ήδη χθες είχε υποστεί «αξιοσημείωτες» ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης αποδοθείσας στο Ιράν.

Παράλληλα στα ΗΑΕ, αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων τόνισε μέσω X πως «καταδικάζει» τις ιρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, που χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και τόνισε πως «ξεπέρασαν όλες τις κόκκινες γραμμές» στοχοποιώντας «αμάχους» και «πολιτικές εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας».

Το νέο επεισόδιο του πολέμου, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, ανέβασε τις τιμές του πετρελαίου, με αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται πλέον πάνω από τα 112 δολάρια.

Η ανησυχία για την εξάπλωση της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή επιτείνεται.

