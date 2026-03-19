Η Pophouse αποκτά το όνομα, την εικόνα και τον κατάλογο της Tina Turner

Η σουηδική Pophouse Entertainment απέκτησε τα δικαιώματα του ονόματος, της εικόνας και της ομοιότητας της Tina Turner, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων του μουσικού της καταλόγου, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη BMG.

Η εταιρεία δεν ανακοίνωσε το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων projects γύρω από την κληρονομιά της Turner μέσα στους επόμενους μήνες.

Η Pophouse έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τα ψηφιακά avatars των ABBA και με immersive μουσικά πρότζεκτ, ενώ επεκτείνεται σταθερά και εκτός Σουηδίας με αντίστοιχες συμφωνίες. Η CEO της εταιρείας, Jessica Koravos, είπε ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους στράφηκαν στην Tina Turner ήταν η μοναδική οπτική της παρουσία και η σκηνική της ενέργεια, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει αν σχεδιάζεται κάποιο ψηφιακό avatar. Δήλωσε πάντως ότι περισσότερες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η Tina Turner σε συναυλία στην Κολωνία, στις 14 Ιανουαρίου 2009. φωτογραφία Getty images

Οι συζητήσεις για τη συμφωνία ξεκίνησαν μετά τον θάνατο της Turner το 2023. Η BMG διατηρεί ακόμη ποσοστό στον κατάλογό της, ενώ το estate της τραγουδίστριας δεν ήταν τυπικά αντισυμβαλλόμενο μέρος, αλλά συμμετείχε στις συζητήσεις και είχε πλήρη εικόνα της διαδικασίας.

Η συμφωνία δείχνει και προς τη συνολική στρατηγική της Pophouse. Το 2024 η εταιρεία απέκτησε τα δικαιώματα των Kiss σε μια συμφωνία που συνδέθηκε με ψηφιακά avatars και immersive show concepts, ενώ την ίδια χρονιά προχώρησε και σε συνεργασία με τη Cyndi Lauper για την πλειοψηφία του μουσικού της καταλόγου. Αυτό δείχνει ότι και στην περίπτωση της Tina Turner το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση δικαιωμάτων, αλλά επεκτείνεται και σε νέους τρόπους αξιοποίησης της δημόσιας εικόνας και της σκηνικής της κληρονομιάς.