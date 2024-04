Ρωσία: Η FSB εντόπισε εκρηκτικά που προέρχονταν από την Ουκρανία κρυμμένα σε εικόνες

Δεκάδες κιλά εκρηκτικών που προέρχονταν από την Ουκρανία, εντόπισε κρυμμένα μέσα σε εικόνες και κατάσχεσε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB.

Το φορτίο είχε διέλθει στη χώρα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «ταξιδεύοντας» μέσα σε ορθόδοξες εικόνες. Η κατάσχεση έγινε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στην περιφέρεια του Πσκοφ στη βορειοδυτική Ρωσία, στα σύνορα με τη Λετονία, ανέφερε η FSB σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή της που έδωσε τέλος στη «διασυνοριακή διακίνηση μέσω χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκρηκτικών προερχόμενων από την Ουκρανία».



Όπως υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της η FSB, τα εκρηκτικά μεταφέρθηκαν στη Ρωσία από την Ουκρανία μέσω της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας. Συνολικά κατασχέθηκαν 70 κιλά αυτοσχέδιων εκρηκτικών, όπως και αυτοσχέδιων μηχανισμών. Μετά την ανακάλυψη του φορτίου, συνελήφθη ένας ύποπτος για εμπλοκή στη διακίνηση.



«Όλοι οι διοργανωτές και συνεργοί αυτού του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων ξένων πολιτών, θα αποτελέσουν αντικείμενο εντάλματος έρευνας και θα διωχθούν σύμφωνα με το ρωσικό δίκαιο», κατέληξε στην ανακοίνωσή της.

