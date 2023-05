Ρωσία: Γνωστός συγγραφέας τραυματίστηκε σε βομβιστική επίθεση - Νεκρός ο οδηγός του

Έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο του γνωστού Ρώσου εθνικιστή συγγραφέα, Ζαχάρ Πριλέπιν είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος και να σκοτωθεί ο οδηγός του.

Η Ρωσία επέρριψε αμέσως την ευθύνη στην Ουκρανία και τη Δύση με την κρατική Ανακριτική Επιτροπή να αναφέρει πως το αυτοκίνητο του συγγραφέα, ένα Audi Q7, ανατινάχθηκε σε χωριό στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ, περίπου 400 χλμ. ανατολικά της Μόσχας.

Το συμβάν το οποίο αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική ενέργεια ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως ένας ύποπτος συνελήφθη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη βομβιστική επίθεση εναντίον ενός προσώπου που είναι γνωστό για τις απόψεις του υπέρ του πολέμου μέσα στη Ρωσία αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για τους θανάτους δύο προηγούμενων στόχων, κατηγορία την οποία το Κίεβο αρνείται. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Ουκρανία για το τελευταίο συμβάν.

Another car bombing in Russia targeting a z-writer, this time in Nizhny Novgorod aiming for Zahar Prilepin. He was injured, his driver was killed, cops have a suspect in custody on terrorism charges, & the Atesh partisan movement claimed responsibility. https://t.co/WtZ4Z3QI0Z pic.twitter.com/ye58UHNDtA