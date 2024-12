Ρωσία: Επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία

Περισσότερα από δέκα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με μία εμπορική αμαξοστοιχία στην περιφέρεια Μουρμάνσκ, στον ρωσικό αρκτικό κύκλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το επιβατικό τρένο προσέκρουσε σε βαγόνι της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας κατά την άφιξή του στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κνιαζάια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις από τους 326 επιβαίνοντες στο τρένο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Μουρμάνσκ προς την Αγία Πετρούπολη, έχουν διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

A double-decker passenger train collided with a freight train in the Russian Murmansk



A train derailed, and three carriages overturned. There were 326 passengers on board. Information about casualties and fatalities is being clarified.



Local media also report a powerful… pic.twitter.com/nRD8t2uJHn