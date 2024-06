Ρωσία: Ξεκίνησε η δίκη για κατασκοπεία του Αμερικανού δημοσιογράφου της Wall Street Journal

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Έβαν (Ιβάν) Γκέρσκοβιτς παρουσιάστηκε στο δικαστήριο όπου σήμερα αρχίζει η δίκη του κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ της Ρωσίας με την κατηγορία της κατασκοπείας, την οποία ο ίδιος αρνείται.

Οι αρχές επέτρεψαν σε δημοσιογράφους για σύντομο διάστημα να βιντεοσκοπήσουν τον Αμερικανό δημοσιογράφο πριν από την έναρξη της δίκης του.

Just seen Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich who goes on trial today in Yekaterinburg. Emma Tucker, editor in chief of the WSJ writes: “This bogus accusation of espionage will inevitably lead to a bogus conviction for an innocent man who would then face up to 20 years… pic.twitter.com/kWSjAeabGK