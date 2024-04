Ρωσία: Απορρίφθηκε ακόμη μία έφεση του δημοσιογράφου Ίβαν Γκέρσκοβιτς

Άλλη μία έφεση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Ίβαν Γκέρσκοβιτς απορρίφθηκε νωρίτερα σήμερα από ρωσικό δικαστήριο.

Αυτή ήταν ακόμη μία έφεση κατά της προφυλάκισής του με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ο 32χρονος Ίβαν Γκέρσκοβιτς είναι κρατούμενος εδώ και περίπου ένα χρόνο, από τις 29 Μαρτίου του 2023, όταν και συνελήφθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ του.

Ο 32χρονος είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που κατηγορείται για κατασκοπεία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Από τη μεριά του ο ίδιος, η οικογένειά του, η Wall Street Journal αλλά και οι ΗΠΑ, απορρίπτουν τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη δίκη του ενώ η προφυλάκιση του παρατάθηκε τον Μάρτιο κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Η ακρόαση του τον περασμένο μήνα έγινε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να έχουν πρόσβαση τα ΜΜΕ. Σήμερα ωστόσο επετράπη σε δημοσιογράφους να τραβήξουν πλάνα τον Ίβαν Γκέρσκοβιτς, την ώρα που στεκόταν μέσα σε ένα γυάλινο κουβούκλιο στην αίθουσα του δικαστηρίου. Σε κάποια μάλιστα χαμογελούσε στους συναδέλφους του.

WSJ reporter Evan Gershkovich’s appeal has been rejected. He’ll be held in pre-trial detention until at least June 30. But members of the media were let in to see him for the first time in months. pic.twitter.com/eU5W1XZE0K