Σε μια πολυτελή έπαυλη με τουαλέτα γεμάτη επίχρυσες λεπτομέρειες έκαναν έφοδο Ρώσοι αστυνομικοί στο πλαίσιο εξάρθρωσης δικτύου διεφθαρμένων αστυνομικών.



Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Έρευνας καταγράφεται το εσωτερικό της υπερπολυτελούς βίλας όπου ζούσε ο διευθυντής Τροχαίας της Σεβαστούπολης, Αλεξέι Σαφόνοφ, ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλα έξι άτομα.

Today's Russian papers display the gold toilet of a Russian police chief arrested on corruption charges. Describing his garish residence, one paper says: “It’s sad that in 30 years we’ve learned how to steal, but not how to spend the money.” #ReadingRussia @BBCNews @BBCWorld pic.twitter.com/jeRObjNzFD