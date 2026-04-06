Ρωσία: 41 ανθρακωρύχοι παγιδευμένοι σε ορυχείο μετά από ουκρανική επίθεση

Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία με τους παγιδευμένους εργαζόμενους

The LiFO team
Φωτ. Unsplash
Τουλάχιστον 41 ανθρακωρύχοι, είναι παγιδευμένοι μετά από ουκρανική επίθεση στην περιοχή Λουχάνσκ που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν παγιδευτεί στο ορυχείο Μπιλοριτσένσκα στην περιοχή του Λουχάνσκ, που ελέγχεται από τη Ρωσία, έπειτα από ουκρανική επίθεση που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι έχει ήδη αποκατασταθεί η επικοινωνία με τους παγιδευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν προμήθεια πόσιμου νερού.

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν μέτρα για να διασώσουν τους ανθρακωρύχους και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση του ορυχείου», ανέφερε αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι οι ομάδες διάσωσης εργάζονται ενεργά για να επαναφέρουν τους παγιδευμένους στην ασφάλεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διάσωσης.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τους συνεχείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι πολίτες στις περιοχές της σύγκρουσης, καθώς οι στρατιωτικές επιθέσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την υποδομή και τις βασικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από Reuters


 

Η μόδα έχασε μια από τις μορφές που έδωσαν στο τζιν νέο κύρος, νέα τιμή και νέα θέση στην αγορά. Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ δεν συνδέθηκε μόνο με μεγάλα brands, αλλά και με την ίδια τη μετάβαση του denim στη σύγχρονη εποχή.
Η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για «καταστροφικά» αντίποινα
