Ιράν: Οι ΗΠΑ διαψεύδουν τους Φρουρούς της Επανάστασης για το χτύπημα στο Κουβέιτ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, αυτή τη φορά με επίκεντρο το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, καθώς Ιράν και ΗΠΑ ανταλλάσσουν κατηγορίες για την προέλευση του πλήγματος.

Ο αμερικανικός στρατός διαψεύδει τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης, ότι ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Νωρίτερα, το σώμα των Φρουρών υποστήριξε ότι η επίθεση οφειλόταν σε δυσλειτουργία του αμερικανικής κατασκευής πυραυλικού συστήματος Patriot.

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (Centcom) διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι πραγματοποίησε σκόπιμη επίθεση στις εγκαταστάσεις. «Το Ιράν χτύπησε το πολιτικό αεροδρόμιο με drones σε μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή μέσω X.

Σχεδόν παράλληλα, μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσαν στο πρακτορείο Fars, ότι οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, επισημαίνοντας ότι ο λόγος που απέτυχε η πρώτη φάση στο Ισλαμαμπάντ ήταν η άρνηση του Ιράν να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι γραμμές επικοινωνίας με τις ΗΠΑ παραμένουν ανοικτές, χωρίς, ωστόσο, να σημειωθεί «καμία απτή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μάρκο Ρούμπιο: «Δεν διεξάγουμε πλήγματα στο Ιράν»

Στην τοποθέτησή του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει, παρά τις νέες συγκρούσεις.

«Δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του, επειδή η επιχείρηση Επική Οργή τελείωσε», είπε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι δεν στοχοποίησαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Η Centcom υποστηρίζει, ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και στο Μπαχρέιν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ. Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, μετέδωσαν αργότερα, ότι η Τεχεράνη στοχοποίησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φιλοξενεί ένα «κέντρο ελέγχου και διοίκησης» την ώρα που πλησίαζε τα ιρανικά χωρικά ύδατα, στον Κόλπο του Ομάν, κάτι το οποίο διέψευσε η Centcom.

Ο Ρούμπιο επέμεινε ότι τα αμερικανικά πλήγματα ήταν «αμυντικά».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ανέφερε, ότι στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, σημειώνοντας πως η Τεχεράνη «δεν έχει δώσει το πράσινο φως».

«Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θίγεται ξεκάθαρα σε ορισμένα από τα έγγραφα που ανταλλάχθηκαν, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει την τελική έγκρισή τους (σ.σ. των Ιρανών)», είπε ο Ρούμπιο.

Το Ιράν «παίζει με τη φωτιά» με την επίθεση στο Κουβέιτ, λέει ο Νετανιάχου

Για τις εξελίξεις τοποθετήθηκε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που δήλωσε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτο CNBC ότι το Ιράν «παίζει με τη φωτιά» με την επίθεση στον Κόλπο.

«Το Ιράν σίγουρα γνωρίζει τι είπε ο (Αμερικανός) πρόεδρος, δηλαδή ότι, αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση», είπε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι το λαμβάνουν αυτό υπόψη, αλλά παίζουν με τη φωτιά, αυτό είναι προφανές», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, ιδίως στη σημερινή κατά του Κουβέιτ.

Ακόμη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, σημειώνοντας πως οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ