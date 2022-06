Ροντέο σε αυτοκινητόδρομο: Καουμπόι έπιασε με λάσο αγελάδα που είχε «δραπετεύσει»

Σκηνές βγαλμένες από ροντέο είδαν οδηγοί που περνούσαν από αυτοκινητόδρομο στην Οκλαχόμα, όπου ένας έφιππος καουμπόι έπιασε με λάσο αγελάδα που είχε «δραπετεύσει».

Το περιστατικό έγινε στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο Ι-40, όπου το ζώο έτρεχε ανάμεσα στα αυτοκίνητα ή στα διαχωριστικά διαζώματα. Ο Μπλέικ Ίγκερτ, πάνω στο άλογο, κυνηγούσε την αγελάδα, προσπαθώντας να την πιάσει.

Κάποια στιγμή δύο αυτοκίνητα «έκλεισαν» την αγελάδα, αλλά λίγο μετά ο καουμπόι κατάφερε να την πιάσει χρησιμοποιώντας το λάσο του και με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του ακινητοποίησαν το ζώο. «Πρέπει να είσαι υπομονετικός και να περιμένεις την ευκαιρία», εξήγησε απλά ο Ίγκερτ.

Commuters on an interstate in Oklahoma City were treated to a free rodeo show when a cowboy had to lasso a loose cow during morning traffic. https://t.co/tb5KwJlY0Y pic.twitter.com/afKAqbpabR