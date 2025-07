Ρώμη: Τεράστια έκρηξη σε βενζινάδικο - 21 τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε βενζινάδικο στο κέντρο της Ρώμης, το πρωί της Παρασκευής.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν μια τεράστια πορτοκαλί πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό, ενώ σε βίντεο καταγράφεται ένα τεράστιο σύννεφο σκούρου γκρι καπνού να καλύπτει τα κτίρια της ιταλικής πρωτεύουσας.

❌#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti.

Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.… pic.twitter.com/P0zLAzFg3T