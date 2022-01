Με την οικογένειά του βρίσκεται από χθες το μωρό από το Αφγανιστάν που χάθηκε στις 19 Αυγούστου, τότε που οι δικοί του πάνω στην απόγνωσή τους το παρέδωσαν σε Αμερικανό στρατιώτη εν μέσω του χάους που επικρατούσε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Το μωρό, ο Sohail Ahmadi, ήταν μόλις δύο μηνών όταν χάθηκε το καλοκαίρι καθώς χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν με την αποχώρηση των δυτικών δυνάμεων και την άνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Μετά από ένα αποκλειστικό άρθρο του Reuters που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο με τις φωτογραφίες του μωρού, το εντόπισαν στην Καμπούλ, όπου ένας 29χρονος οδηγός ταξί ονόματι Hamid Safi το είχε βρει στο αεροδρόμιο και το πήρε στο σπίτι του για να το μεγαλώσει σαν δικό του.

Μετά από περισσότερες από επτά εβδομάδες διαπραγματεύσεων και εκκλήσεων, και μια σύντομη περίοδο κράτησης από την αστυνομία των Ταλιμπάν, ο Safi τελικά παρέδωσε το παιδί στον παππού του που βρίσκεται ακόμα στο Αφγανιστάν.

Είπαν ότι θα επιδιώξουν τώρα να επανενωθεί με τους γονείς και τα αδέρφια του που βρίσκονται από το καλοκαίρι στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της ταραχώδους εκκένωσης από το Αφγανιστάν το καλοκαίρι, ο Mirza Ali Ahmadi, ο πατέρας του αγοριού που είχε εργαστεί ως φύλακας στην πρεσβεία των ΗΠΑ, και η σύζυγός του Suraya φοβήθηκαν για τη ζωή του γιου τους μέσα σε ένα αλλόφρον πλήθος, που πλησίαζε μαζικά στις πύλες του αεροδρομίου σε μία προσπάθεια να μπουν σε πτήση για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ahmadi είπε στο Reuters στις αρχές Νοεμβρίου ότι μέσα στην απόγνωσή του εκείνη την ημέρα, παρέδωσε τον Sohail πάνω από τον τοίχο του αεροδρομίου σε έναν ένστολο στρατιώτη που πίστευε ότι ήταν Αμερικανός. Περίμενε ότι σύντομα θα έφτανε θα περνούσε και ο ίδιος από την άλλη πλευρά του τοίχου.

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, οι δυνάμεις των Ταλιμπάν απώθησαν το πλήθος. Πέρασε μισή και πλέον ώρα ώσπου ο Ahmadi, η σύζυγός του και τα άλλα τέσσερα παιδιά τους να μπορέσουν να μπουν στον χώρο του αεροδρομίου.

Ο Ahmadi έψαξε απεγνωσμένα για τον γιο του μέσα στο αεροδρόμιο και αξιωματούχοι του είπαν ότι πιθανότατα είχε μεταφερθεί εκτός χώρας με πτήση άρα θα μπορούσε να επανεννωθεί μαζί τους αργότερα.

Η υπόλοιπη οικογένεια έφυγε και κατέληξε σε μια στρατιωτική βάση στο Τέξας. Για μήνες δεν είχαν ιδέα πού βρισκόταν ο γιος τους.

Η υπόθεση υπογραμμίζει τα δεινά πολλών γονιών που χωρίστηκαν από τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της εσπευσμένης προσπάθειας εκκένωσης και αποχώρησης των δυνάμεων των ΗΠΑ από τη χώρα μετά από έναν 20ετή πόλεμο.

Την ίδια μέρα που ο Ahmadi και η οικογένειά του αποχωρίστηκαν το μωρό τους, ο Safi είχε καταφέρει να περάσει μέσα από τις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ, όπου είχε μεταφέρει την οικογένεια του αδερφού του για να φύγει.

An infant boy handed in desperation to a soldier across an airport wall in the chaos of the American evacuation of Afghanistan has been found and was reunited with his relatives in Kabul on Saturday, Reuters reported.#TOLOnews pic.twitter.com/xrCD4eyLAz