Ο Mirza Ali Ahmadi και η σύζυγός του Suraya βρέθηκαν μαζί με τα πέντε παιδιά τους στις 19 Αυγούστου έξω από τις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ, όταν ένας Αμερικανός στρατιώτης, από τον ψηλό φράχτη, ρώτησε αν χρειάζονται βοήθεια.

Φοβούμενοι ότι το δύο μηνών μωρό τους, ο Sohail, δεν θα αντέξει στη μάχη σώμα με σώμα, τον έδωσαν στον στρατιώτη, νομίζοντας ότι σύντομα θα έφταναν και οι ίδιοι στην είσοδο, η οποία ήταν μόλις 5 μέτρα μακριά. Ήταν μια απόφαση που έλαβε σε κλάσματα δευτερολέπτου, λέει αποκλειστικά ο Mirza Ali στο Reuters.

Αλλά εκείνη τη στιγμή, οι Ταλιμπάν άρχισαν να απωθούν τους εκατοντάδες που είχαν σπεύσει στο αεροδρόμιο με την ελπίδα να φύγουν από τη χώρα.

Η υπόλοιπη οικογένεια χρειάστηκε περισσότερο από μισή ώρα για να φτάσει στην άλλη πλευρά του φράχτη του αεροδρομίου. Μόλις μπήκαν μέσα, το μωρό δεν υπήρχε πουθενά.

Ο πατέρας, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στην πρεσβεία των ΗΠΑ για 10 χρόνια, άρχισε απεγνωσμένα να ρωτά κάθε υπάλληλο που συναντούσε για το πού βρίσκεται το μωρό του.

Ένας στρατιωτικός διοικητής του είπε ότι το αεροδρόμιο ήταν πολύ επικίνδυνο για ένα μωρό και ότι μπορεί να είχε μεταφερθεί σε ειδική περιοχή για παιδιά. Αλλά όταν έφτασαν εκεί δεν βρήκαν τίποτα.

«Περπατούσε μαζί μου σε όλο το αεροδρόμιο και έψαχνε», είπε ο Mirza Ali για τον διοικητή, του οποίου ποτέ δεν ζήτησε το όνομά καθώς δεν μιλούσε αγγλικά και βασιζόταν σε Αφγανούς συναδέλφους από την πρεσβεία για να τον βοηθήσουν στην επικοινωνία. Πέρασαν τρεις μέρες.

«Μίλησα σε περισσότερους από 20 ανθρώπους», είπε. «Σε κάθε αξιωματικό, άνθρωπο με στρατιωτικά ή πολιτικά, όποιον συναντούσα τον ρωτούσα για το μωρό μου».

Ένας από τους πολιτικούς αξιωματούχους με τους οποίους μίλησε, του είπε ότι ενδέχεται το μωρό να έφυγε ασυνόδευτο. «Είπαν «δεν έχουμε πόρους για να κρατήσουμε το μωρό εδώ».

Ο 35χρονος Mirza Ali και η 32χρονη σύζυγός του Suraya, μαζί με τα άλλα παιδιά τους, 17, 9, 6 και 3 ετών, μεταφέρθηκαν σε πτήση εκκένωσης στο Κατάρ και στη συνέχεια στη Γερμανία, ώσπου τελικά προσγειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η οικογένεια βρίσκεται τώρα στο Fort Bliss στο Τέξας μαζί με άλλους Αφγανούς πρόσφυγες που περιμένουν να εγκατασταθούν κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν συγγενείς εκεί.

Ο Mirza Ali είπε στο Reuters, ότι είδε και άλλες οικογένειες να παραδίδουν τα μωρά τους πάνω από τον φράχτη του αεροδρομίου της Καμπούλ σε στρατιώτες μαζί με εκείνον.

Ένα βίντεο, που δείχνει έναν στρατιώτη να τραβά πάνω από τον φράχτη ένα μωρό με πάνα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αργότερα επανενώθηκε με τους γονείς του.

Από τότε που χάθηκε το μωρό του, όλα είναι θολά, λέει ο Mirza Ali. Κάθε άτομο που συναντά, από εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια, αξιωματούχους των ΗΠΑ κ.λπ τους ρωτά για τον Sohail. «Όλοι υπόσχονται ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό, αλλά είναι απλώς υποσχέσεις», λέει.

Μια ομάδα υποστήριξης Αφγανών προσφύγων έφτιαξε μία ανακοίνωση με τη φωτογραφία του μωρού και την ελπίδα ότι κάποιος θα το αναγνωρίσει.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που γνωρίζει την κατάσταση, είπε ότι για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών βάσεων στο εξωτερικό.

Το παιδί εθεάθη για τελευταία φορά να παραδίδεται σε έναν Αμερικανό στρατιώτη κατά τη διάρκεια του χάους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, αλλά «δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να βρει το παιδί», είπε ο αξιωματούχος.

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το οποίο επιβλέπει τις προσπάθειες επανεγκατάστασης, υπέβαλαν ερωτήματα για το θέμα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς ο διαχωρισμός έγινε στο εξωτερικό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

«Το μόνο που κάνω είναι να σκέφτομαι το παιδί μου», λέει η Suraya στο Reuters. «Όλοι όσοι με καλούν, η μάνα μου, ο πατέρας μου, η αδερφή μου, με παρηγορούν και λένε «μην ανησυχείς, ο Θεός είναι καλός, ο γιος σου θα βρεθεί».

