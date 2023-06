Rammstein: «Στρατολογούσαν γυναίκες για σεξ με τον Till Lindemann» - Οι σοβαρές καταγγελίες

Δύο γυναίκες καταγγέλλουν τον frontman του γερμανικού συγκροτήματος Rammstein, Till Lindemann, για κακοποίηση, ενώ γίνεται έρευνα σχετικά με αναφορές για «στρατολογήσεις» νεαρών γυναικών ώστε να κάνουν σεξ μαζί του μετά από συναυλίες.

Οι γερμανικές αρχές, ειδικότερα, κάνουν έρευνα σχετικά με την καταγγελία από πλευράς μίας Ιρλανδής γυναίκας, ονόματι Shelby Lynn, και μίας δεύτερης κατά του Till Lindemann.

Η Shelby Lynn κατήγγειλε πως είχε πάει σε συναυλία του συγκροτήματος και στο πάρτι που ακολούθησε και εκεί γνώρισε τον μουσικό. Εκείνος της εξέφρασε το ενδιαφέρον του να κάνουν σεξ, αλλά όταν αρνήθηκε, αντέδρασε πολύ βίαια, όπως είπε. Παράλληλα, σημείωσε πως μάλλον είχαν ρίξει κάτι στο ποτό της καθώς δεν θυμάται τίποτα για μεγάλο μέρος του πάρτι, ενώ την επόμενη μέρα ξύπνησε με μελανιές και κάνοντας εμετούς.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης NDR και Süddeutsche Zeitung δημοσιοποίησαν χθες μέρος από τις καταθέσεις των δύο καταγγελλουσών, στις οποίες, μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για συστηματική προσπάθεια «στρατολόγησης» ελκυστικών νεαρών γυναικών για να συμμετάσχουν σε πάρτι μετά από σόου. Φέρεται να επιλέγονταν ειδικά για να κάνουν σεξ με τον Till Lindemann.

Οι δημοσιογράφοι συγκέντρωσαν υπεύθυνες δηλώσεις περισσότερων από 12 γυναικών, οι οποίες περιέγραψαν πώς τις προσέγγισε η ομάδα του Rammstein, είτε μέσω Instagram, είτε στις συναυλίες. Σε ορισμένες από αυτές ζητήθηκε να στείλουν φωτογραφίες πριν από την εκδήλωση ή φωτογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν επιτόπου. Από όσες επιλέχθηκαν, ζητήθηκε να ντυθούν με συγκεκριμένο τρόπο για την εκδήλωση και τους δόθηκε πρόσβαση στο καλύτερο σημείο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία.

Μια γυναίκα αναφέρει ότι της είπαν ευθέως ότι η πρόσβαση στο πάρτι ήταν μόνο για όσους ενδιαφέρονταν να κάνουν σεξ με τον Lindemann και ότι ο 60χρονος ρόκερ ήθελε να παρευρίσκονται μόνο πολύ νεαρές γυναίκες. Άλλες σημειώνουν ότι δεν ρωτήθηκαν καν για την ηλικία τους, παρόλο που τους προσφέρονταν αλκοόλ και ναρκωτικά στα πάρτι.

Δύο γυναίκες μίλησαν στα ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας, για τις σεξουαλικές επαφές που είχαν με τον μουσικό, κάνοντας λόγο για προφανή κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους του.

Μετά τις καταγγελίες, το συγκρότημα απέρριψε τα όσα διακινούνται.

«Όσον αφορά τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να συνέβησαν στο περιβάλλον μας όσα υποστηρίζονται. Δεν γνωρίζουμε να γίνεται επίσημη έρευνα σχετικά με το θέμα αυτό» επεσήμαναν.

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.



We are not aware of any official investigations into this matter.