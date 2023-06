Πυροβολισμοί στο Σικάγο: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς στο Σικάγο του Ιλινόις.

Ορισμένοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ άλλοι μετέβησαν με ίδια μέσα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο τοπικός σερίφης, Eric Swanson.

Ορισμένοι από τους ασθένειες φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σημείωσε άλλος ο Joe Ostrander, της Πυροσβεστικής. Στο σημείο των πυροβολισμών εστάλησαν συνολικά 12 ασθενοφόρα.

BREAKING: At least 29 people shot at an illegal street takeover in Willowbrook near Chicago, Illinois. pic.twitter.com/5phAPG8C6f

Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, με τις μόνες πληροφορίες που δίνονται είναι πως σημειώθηκαν πυροβολισμοί κατά συγκεντρωμένου πλήθους.

Οι αστυνομικοί «ανταποκρίθηκαν σε μια περιοχή όπου λάμβανε χώρα μια μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων» είπε ο σερίφης.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο, ούτε υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με τον δράστη ή τους δράστες.

Στο σημείο, σύμφωνα με τον Ostrander φαίνεται ότι είχε διοργανωθεί κάποιου είδους γιορτή.

At least 29 people shot after gunfire erupted at an illegal street takeover in Willowbrook near Chicago, Illinois. Gunshots were discharged near the intersection of Honeysuckle Rose Lane and Route 83 (Kingery Highway).https://t.co/fGRz4VuCac pic.twitter.com/0YIoOIbcNR