Πυροβολισμοί κατά πλήθους στο Σικάγο- 29 άτομα έχουν πυροβοληθεί, λένε οι αρχές

Νέο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στο Σικάγο πριν από λίγη ώρα.

Οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί έκαναν λόγο για 17 άτομα που πυροβολήθηκαν στο Γουίλομπρουκ, μια περιοχή κοντά στο Σικάγο στο Ιλινόις των ΗΠΑ, αλλά κατόπιν ο αριθμός ανέβηκε στα 29.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια κάποιους είδους διαμαρτυρίας με κατάληψη δρόμου. Οι αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στο σημείο που είχε συγκεντρωθεί ένα πλήθος περίπου 200 ή 300 ατόμων και γύρω στις 12:30 το πρωί της Κυριακής. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες, αλλά πολλά θύματα φέρονται να είναι σοβαρά τραυματισμένα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μεγάλη σειρά αντίστοιχων συμβάντων με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ.

Several people were shot in the area Willowbrook , Illinois pic.twitter.com/56raA2p8nq