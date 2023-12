Πυροβολισμοί στην Πράγα: Συγκλονισμένη η διεθνής κοινότητα από την πολύνεκρη επίθεση

Παγωμένη είναι ολόκληρη η διεθνής κοινότητα, μετά από την νέα πολύνεκρη επίθεση, αυτή τη φορά στο πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα. Από τους πυροβολισμούς, έπεσαν νεκροί 15 άνθρωποι ενώ νεκρός είναι και ο δράστης.

Η Τσεχία κήρυξε το Σάββατο ημέρα εθνικού πένθους για τη χώρα, ενώ από τη στιγμή που έγινε γνωστό το θλιβερό γεγονός στην Πράγα, πλήθος πολιτικών αρχηγών εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και την αλληλεγγύη τους προς τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και άλλοι.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δήλωσε «συντετριμμένος» για το γεγονός, ενώ παράλληλα ανέφερε πως οι σκέψεις του ελληνικού λαού είναι με τους ανθρώπους της Τσεχίας αυτές τις ώρες. «Είμαι συντετριμμένος από την είδηση της φρικτής επίθεσης στην Πράγα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με το λαό της Τσεχίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Devastated by the news of the atrocious attack in Prague. On behalf of the Greek people, I extend our deepest condolences to the families and loved ones of the victims, and our wishes for a speedy recovery to those injured. Our thoughts are with the people of Czechia. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 21, 2023

Πυροβολισμοί στην Πράγα: Τα συλλυπητήρια των ευρωπαϊκών πολιτικών ηγετών

Και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, έστειλε τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων.

«Συγκλονισμένοι από την παράλογη βία των πυροβολισμών που στοίχισαν πολλές ζωές σήμερα στην Πράγα. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στον τσεχικό λαό στο σύνολό του. Στεκόμαστε και θρηνούμε μαζί σας».

We stand and mourn with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023

Η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν, εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας αναφέροντας μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, πως «μίλησα με τον Τσέχο πρόεδρο Πετρ Πάβελ, και του εκφράζω προσωπικά, εκ μέρους της κυβέρνησής μου και, δεν έχω καμία αμφιβολία, εκ μέρους όλων μας, την υποστήριξή μου και την αλληλεγγύη μου».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μέσα από τη δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα X, δήλωσε «συγκλονισμένος». «Με συγκλόνισε η είδηση ότι το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα ήταν ο στόχος ενός φονικού πυροβολισμού. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στα θύματα, στους τραυματίες και τους αγαπημένους τους, καθώς και στον τσεχικό λαό», σημείωσε.

Vive émotion en apprenant que l’Université Charles de Prague a été la cible d’une fusillade meurtrière. J’exprime ma solidarité avec les victimes, les blessés et leurs proches, ainsi qu’avec le peuple et les autorités tchèques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 21, 2023

Από τη μεριά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε πως οι σκέψεις της είναι με τα θύματα και τις οικογένειες της επίθεσης. «Είμαι συγκλονισμένη από την τρομερή επίθεση στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου σήμερα το απόγευμα. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Μοιραζόμαστε τη θλίψη του τσεχικού λαού», τόνισε σε ανάρτησή της.

We share the grief of the Czech people. — Christine Lagarde (@Lagarde) December 21, 2023

Με τη σειρά τους ο πρόεδρος της Εσθονίας Αλάρ Κάρις, ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτσ και ο πρόεδρος της Πολωνίας, έστειλαν και αυτοί με μηνύματά τους στην πλατφόρμα X, τα συλλυπητήριά τους, κάνοντας λόγο για βάναυση πράξη βίας.

«Είμαι συγκλονισμένος από τη βάναυση πράξη βίας κατά ανθρώπων στο Πανεπιστήμιο της Πράγας σε ένα μέρος που είναι λίκνο σοφίας. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, οι σκέψεις μου είναι με τον τσεχικό λαό. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», ανέφερε ο Αλάρ Κάρις, με τον Όλαφ Σόλτς να αναφέρει τα ίδια.

I am shocked by the brutal act of violence against people at the University of #Prague – at a place that is a cradle of wisdom.

Deepest condolences to the families of the victims, my thoughts are with the Czech people & @prezidentpavel. I wish those injured a speedy recovery. — Alar Karis (@AlarKaris) December 21, 2023

Our thoughts are with the families and friends of the victims and our condolences go out to our Czech friends. I wish the injured a speedy recovery. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 21, 2023

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα προς τον Πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εύχομαι ανάρρωση στους τραυματίες. Οι Πολωνοί ενώνονται στον πόνο όλων εκείνων που υποφέρουν από αυτή την τρομερή τραγωδία», καταλήγει ο πρόεδρος της Πολωνίας.

Na ręce Prezydenta Republiki Czeskiej @prezidentpavel składam kondolencje Rodzinom i Bliskim Ofiar strzelaniny na Uniwersytecie Karola w Pradze. Rannym życzę powrotu do zdrowia. Polacy łączą się w bólu ze Wszystkimi, którzy cierpią z powodu tej strasznej tragedii. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 21, 2023

Τέλος, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έστειλε μήνυμα στον Τσέχο ομόλογό της, Πετρ Φιάλα, με το οποίο εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων της σημερινής θανατηφόρας επίθεσης που έλαβε χώρα στην Πράγα.

«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός καταδικάζει για μια ακόμη φορά, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, κάθε μορφή βίας, τρομοκρατίας και φανατισμού και υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη έχει χρέος να αντιδράσει και να ενισχύσει κάθε χρήσιμο μέσο, ώστε να εγγυηθεί την ύψιστη ασφάλεια των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση της.

