Πυροβολισμοί στην Πράγα: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός μετά τους πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα σε πανεπιστήμιο στην Πράγα.

Η αστυνομία της Τσεχίας δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα θύματα ή τις συνθήκες του περιστατικού με τους πυροβολισμούς στην πλατεία Jan Palach στην Πράγα. Το τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Charles το οποίο βρίσκεται στην πλατεία, εκκενώθηκε, δήλωσε ο δήμαρχος της Πράγας Μπόχουσλαβ Σβόμποντα. Οι αρχές είπαν ότι η πλατεία έχει αποκλειστεί και κάλεσε τον κόσμο να εγκαταλείψει τους γύρω δρόμους και να μείνει σπίτια του.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας, Βιτ Ρακούσαν, είπε ότι κανένας άλλος δράστης δεν βρισκόταν στο σημείο, αλλά προέτρεψε τον κόσμο να συνεργαστεί με την αστυνομία. Η υπηρεσία διάσωσης της Πράγας επιβεβαίωσε ότι 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του δράστη. Ανέφερε ότι περίπου 30 άλλοι υπέστησαν διάφορους τραυματισμούς, εκ των οποίων οι 9 με σοβαρά.

